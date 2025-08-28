Conozca desde Medellín el interior de la Capilla Sixtina: el emblema de la genialidad de Miguel Ángel y el sitio en el que se escogen los papas

El valle de Aburrá tiene un poco de todo lo admirable de las grandes ciudades del mundo. Tiene un Cristo Redentor, como el de Río de Janeiro; una Torre Eiffel, como la de París. Ahora, desde el 30 de agosto y hasta el 19 de septiembre, tendrá una réplica de la Capilla Sixtina en el Centro Comercial Los Molinos, gracias a la exposición Los Secretos de Miguel Ángel.

La muestra reúne más de 300 réplicas de la obra de Miguel Ángel, uno de los más grandes artistas de la historia. Hay esculturas, pinturas, bocetos y una réplica de la mitad del tamaño de la Capilla Sixtina.

“Decidimos apostarle a Los Secretos de Miguel Ángel porque vimos una oportunidad única para que nuestros visitantes, y en general los paisas, puedan conocer la genialidad de Miguel Ángel sin necesidad de viajar a Florencia o Roma. En Los Molinos queremos aportar a que Medellín se siga reconociendo como un destino cultural e innovador”, dice Clara Heredia Viana, gerente general del centro comercial.

La exposición fue creada por el artista plástico colombiano Rodrigo Cabral Godoy, con el apoyo de Chamorro Producciones, y fue presentada por primera vez en Bogotá en el año 2019.