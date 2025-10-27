¡Arte colombiano en el mundo! Por primera vez, las obras de Fernando Botero se exhibirán en Azerbaiyán

Aunque el trabajo del maestro Fernando Botero ha recorrido cientos de países, aún hay unos cuantos a los que le queda por llegar. Uno de esos es Azerbaiyán, ubicado entre Asia Occidental y Europa Oriental, donde desde el 31 de octubre se exhibirán más de cien obras del artista antioqueño.

El triunfo de la forma es el nombre de la exposición que llegará a Bakú, la capital del país asiático. El lugar que recibirá las pinturas de Botero, caracterizadas por su inconfundible voluptuosidad, es el Heydar Aliyev Center, centro cultural construido por la célebre arquitecta Zaha Hadid e inaugurado en 2012.

La muestra del pintor y escultor se realizará en el marco del proyecto Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW, la cual es la semana del arte de la ciudad en la que habrá performances, actividades culturas y exposiciones en solitario de artistas de talla internacional como Botero.

“Uno de los objetivos principales de la Fundación Fernando Botero es precisamente llevar la obra de mi padre a los cuatro rincones del mundo a través de museos de gran nivel, de gran calidad y obviamente en el Heydar Aliyev Center en Bakú, Azerbaiyán, es precisamente eso. Es el museo más importante de la ciudad, y el museo más importante para toda la región”, comentó Lina Botero, hija de Fernando Botero y quien lidera la fundación.