“Gobierno Petro amplificando el terrorismo”: Andrés Julián critica a Invías por compartir comunicados del ELN en su cuenta oficial

En medio del terror que ha querido sembrar el ELN con el anuncio de un paro armado durante diferentes zonas del país por 72 horas, el uso de los canales oficiales para la difusión del mensaje de este grupo armado ilegal fue criticado por el mandatario antioqueño Andrés Julián Rendón.

El gobernador criticó a una cuenta adscrita a Invías por hacerle eco en su perfil de X al comunicado que había publicado el ELN amenazando sobre su decisión de un paro armado, la cual argumentan en una “injerencia del imperialismo norteamericano”.

Para el gobernador Andrés Julián, el gobierno de Gustavo Petro está “amplificando el terrorismo vía canales oficiales”. “Qué bueno que esta difusión de comunicación pública se hiciera más bien para respaldar a nuestros Soldados y Policías”, agregó el mandatario antioqueño.