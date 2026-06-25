140 artistas de circo se presentarán gratis en diez carpas a lo largo y ancho de Medellín

Durante este puente festivo se realizará la edición 15 del Festival de Circos de Medellín. Del jueves 25 al lunes 29 de junio, el festival reunirá a 140 artistas en 10 carpas ubicadas en distintos sectores de la capital antioqueña, con una programación de más de 80 funciones gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades. Según sus organizadores, la iniciativa busca fortalecer la circulación del talento local, descentralizar la oferta cultural y llevar las artes circenses a barrios, comunas y corregimientos.

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Los espectáculos incluirán malabares, acrobacias, magia, humor, clown y montajes de circo tradicional y contemporáneo. El festival se ha convertido en una plataforma para visibilizar el trabajo de compañías circenses de la ciudad y de agrupaciones invitadas, al tiempo que promueve espacios de encuentro familiar y comunitario en distintos territorios.