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140 artistas de circo se presentarán gratis en diez carpas a lo largo y ancho de Medellín

Las presentaciones hacen parte del Festival de Circos de Medellín, un evento que reúne al talento circense de la ciudad.

  • Los artistas paisas del circo ofrecerán este puente festivos eventos gratuitos en diferentes sitios de la ciudad. Foto: Julio Herrera.
    Los artistas paisas del circo ofrecerán este puente festivos eventos gratuitos en diferentes sitios de la ciudad. Foto: Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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Durante este puente festivo se realizará la edición 15 del Festival de Circos de Medellín. Del jueves 25 al lunes 29 de junio, el festival reunirá a 140 artistas en 10 carpas ubicadas en distintos sectores de la capital antioqueña, con una programación de más de 80 funciones gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades. Según sus organizadores, la iniciativa busca fortalecer la circulación del talento local, descentralizar la oferta cultural y llevar las artes circenses a barrios, comunas y corregimientos.

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Los espectáculos incluirán malabares, acrobacias, magia, humor, clown y montajes de circo tradicional y contemporáneo. El festival se ha convertido en una plataforma para visibilizar el trabajo de compañías circenses de la ciudad y de agrupaciones invitadas, al tiempo que promueve espacios de encuentro familiar y comunitario en distintos territorios.

Uno de los días con mayor movimiento será el viernes 26 de junio, cuando la programación se extenderá por múltiples puntos de Medellín. Entre los escenarios principales estarán el Cerro Nutibara y el Teatro Pablo Tobón Uribe, además de espacios en Castilla, Aranjuez, Pedregal, San Antonio de Prado, Santa Elena y el barrio 20 de Julio. En la base del Cerro Nutibara se presentarán Circo de la Rua y Circo Medellín desde las 3:00 p.m., mientras que en el Teatro Pablo Tobón Uribe se realizarán funciones de Corporación Legados y Circo Escuela los Daza.

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La programación del viernes también incluirá presentaciones de compañías como Mini Circo Show, Circo Berlín, Inédito Cirkus, Hermanos Cortés y Carnaval de Estrellas, entre otras. Con esta agenda, el Festival de Circos reafirma su apuesta por consolidar al circo como una expresión artística cercana, diversa y de gran impacto social, capaz de conectar con niños, jóvenes y adultos a través del asombro y la creatividad.

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