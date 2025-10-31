¿Amante de la gastronomía oriental? En el Valle de Aburrá se celebrará el Festival del Ramen durante 10 días

El ramen, uno de los platos más populares y versátiles de la cocina japonesa, será el protagonista del festival que invita a explorar las diferentes propuestas gastronómicas de esta preparación en diferentes municipios del Valle de Aburrá.

El Festival del Ramen se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre en Medellín, Sabaneta, Envigado y Llanogrande para quienes disfrutan de los sabores orientales o desean conocer más sobre esta tradición japonesa.

La organización del evento explicó que “la temática de esta edición es hacer ramen inspirado en diferentes países del mundo. Sin embargo, hay varios que hicieron su plato al estilo japonés”, lo que permitirá a los asistentes probar versiones del clásico asiático o con su “toque paisa” en varios de los 19 restaurantes participantes.

El ramen, protagonista de este festival, es un plato tradicional japonés elaborado con fideos de trigo en caldo caliente, acompañado por ingredientes como carne, huevo, vegetales y condimentos.