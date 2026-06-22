Esta semana vuelve el Festival Internacional de Jazz a Villa de Leyva

Esta semana, entre el miércoles 24 y el lunes 29, se celebra la décimo sexta edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Bajo el concepto ‘Volver al origen’, esta edición se propone ofrecer una treuga frente al ruido cotidiano, invitando a músicos y audiencias a poner la conciencia en la esencia, el arraigo y nuestra conexión con el territorio.

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“El Festival ha demostrado que el jazz no es un género lejano, sino un lenguaje de libertad que dialoga en armonía con las raíces locales, por ello, la música que se apreciará en este encuentro viene de la tradición y se mezcla con sonidos contemporáneos. Con los años, el evento se ha consolidado como una vitrina para las nuevas propuestas musicales, y en 2026 damos un paso más allá para integrar el entorno con la creación artística a través de la ‘Ruta de los Sentidos’. Más que un Festival para ser escuchado, la decimosexta edición de VillaJazz Fest se consolidará como una experiencia viva que integra el territorio y la sensibilidad”, dice el comunidado del festival.

Con esta ruta se busca descentralizar el festival, que vaya más allá de la Plaza Mayor, tejiendo un circuito por todo Villa de Leyva. Así, el jazz se escuchará y se saboreará en hoteles, bares, restaurantes, espacios culturales y emprendimientos turísticos cuyas experiencias dialogan y se inspiran en el universo del jazz. Son cerca de 25 aliados locales que le abrirán las puertas a esta música.

“Los grandes festivales del mundo han demostrado que la cultura genera valor cuando se conecta con la vida de las personas. La Ruta de los Sentidos busca precisamente eso: que prestadores de servicios turísticos y culturales se conviertan en protagonistas de una experiencia colectiva que beneficia tanto a quienes visitan Villa de Leyva como a quienes la habitan todos los días”, dice Paola Vargas Vaca, fundadora y directora del festival.

La programación destaca por su diversidad. Habrá big bands, invitados nacionales e internacionales.

El concierto de inauguración, que tendrá lugar el viernes 26 de junio en el Claustro de San Francisco, estará a cargo de Electrik Combo de Tunja y el quinteto del guitarrista chileno Felipe Duhart. En el cartel del Festival también se destacan Irene Albarrán de México y La Pintada de Chile. Por Colombia estarán el ensamble Melei, Frailejón, Daliah y Byron Sánchez (BS4TO), la Big Band de la Universidad Sergio Arboleda, la Big Band del Teatro Colsubsidio - EMMAT y la Big Band EFAT de Tocancipá.

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Más allá de los conciertos, habrá una nutrida agenda de actividades que incluye un Bootcamp organizado en alianza con la EMMAT; un espacio de alta formación otorgará becas de estudio y abordará tres ejes fundamentales: interpretación, producción e industria de la música. Un encuentro de directores de ensambles de jazz, talleres de canto, franjas didácticas para niños, y conversatorios diseñados para compartir experiencias en gestión cultural y dinámicas actuales del sector musical. Al caer la noche, llegarán las Jam Sessions.

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Todos los detalles de la programación se pueden consultar en @villajazzfest.