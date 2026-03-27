Fómeque enciende sus hornos este 11 y 12 de abril con gastronomía, deporte y cultura

El municipio de Fómeque, en Cundinamarca, se prepara para recibir a visitantes y habitantes durante el 11 y 12 de abril con una programación que articula dos de sus principales apuestas culturales, la gastronomía con técnicas ancestrales y la promoción de actividades deportivas. La agenda, que reúne eventos ya consolidados en su tercera edición, busca fortalecer la economía local y posicionar el territorio como un destino turístico integral. La programación iniciará el sábado 11 de abril con la tercera versión de “Pizza al Parque en hornos de leña”, un espacio que reunirá a establecimientos de Fómeque, Choachí y Ubaque. Allí, los participantes presentarán sus propuestas de pizzas artesanales elaboradas en hornos de leña, en una jornada que incluirá un reconocimiento a la preparación más innovadora, destacando la creatividad y el desarrollo gastronómico de la región. Entérese: La agrupación TIMØ anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá

Para el domingo 12 de abril, la agenda continuará con la tercera edición de “Sopas en leña y carnes en hornos de leña”, evento que contará con la participación de cocineros y establecimientos de Fómeque, Choachí, Ubaque y Cáqueza. En este escenario se premiará el plato más tradicional, con el objetivo de resaltar las recetas típicas y preservar las técnicas de cocción que hacen parte del patrimonio culinario local. De manera complementaria, durante ambos días los asistentes podrán acceder a una muestra de amasijos tradicionales, entre ellos pan de sagú, pan de maíz y maíz pelao, así como a una oferta de emprendimientos locales que reflejan la diversidad productiva del municipio. Lea también: Silleteros de Santa Elena elaborarán 10 cruces monumentales de flores en vivo para Semana Santa La programación del domingo también incluirá dos eventos deportivos de alcance regional. Por un lado, el 2° Circuito de Escuelas de Ajedrez de Cundinamarca, en donde la participación está cerca de 450 jugadores provenientes de distintos municipios.

Por otro lado, la carrera Trail Running Fowa, con recorridos de 8K, 18K, 28K y 48K, que partirán desde el casco urbano y atravesarán diferentes veredas, aprovechando los paisajes naturales del territorio.

Desde la administración municipal, el alcalde Esneider Acosta subrayó el alcance de esta agenda como una estrategia para consolidar el posicionamiento de Fómeque. “Queremos invitar a propios y visitantes a vivir un fin de semana único en nuestro municipio, donde la tradición, la gastronomía y el deporte se unen para resaltar lo mejor de nuestra identidad”, señaló el mandatario, al referirse al enfoque integral de la programación.