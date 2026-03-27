Fómeque enciende sus hornos este 11 y 12 de abril con gastronomía, deporte y cultura

El municipio de Fómeque, en Cundinamarca, se prepara para recibir a visitantes y habitantes durante el 11 y 12 de abril con una programación que articula dos de sus principales apuestas culturales, la gastronomía con técnicas ancestrales y la promoción de actividades deportivas. La agenda, que reúne eventos ya consolidados en su tercera edición, busca fortalecer la economía local y posicionar el territorio como un destino turístico integral.
La programación iniciará el sábado 11 de abril con la tercera versión de “Pizza al Parque en hornos de leña”, un espacio que reunirá a establecimientos de Fómeque, Choachí y Ubaque. Allí, los participantes presentarán sus propuestas de pizzas artesanales elaboradas en hornos de leña, en una jornada que incluirá un reconocimiento a la preparación más innovadora, destacando la creatividad y el desarrollo gastronómico de la región.
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