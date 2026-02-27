Comiendo por Colombia: que rico todo lo que nos falta por aprender

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Cocinar es una de las actividades más divertidas que tenemos los seres humanos. Cuando a uno le gusta, encuentra un universo infinito de posibilidades para comer y vivir mejor. Se da cuenta de que cada comida del día se puede convertir en un instante de placer y descubre la dicha de hacer felices a los demás. Cuando veo las caras de alegría de mis estudiantes al darse cuenta de que cocinar es mucho más sencillo de lo que se imaginaban, siento que al transmitir tanta pasión estoy cumpliendo con la misión más gratificante de los cocineros que esperamos el mensaje de Colpensiones cada treinta.
Puede leer: Comiendo por Colombia: Cartagena de Indias en la olla
El mayor error, incluso entre los eruditos, es creer que se sabe todo. La cocina es un universo tan amplio como el número de países que hay sobre la tierra y en muchos como el nuestro, varias regiones con una inmensa diversidad. Casi todo el mundo quiere cocinar y no importa si se es un chef emperifollado, un estudiante, un aficionado de fin de semana, un soltero ansioso, un pensionado desparchado, una señorita en edad de merecer, una abuelita contempladora o una tía mal educadora, siempre debemos tener presente que cualquier persona o un libro, nos pueden dar un secreto que nos cambie la vida, esa que termina cuando uno cree que no le falta nada por aprender.