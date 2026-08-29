Guía fácil para entender los sabores

Por: Álvaro Molina
Luis XIV, mencionado mucho aquí, nos hizo entender que comer puede ser un acto de placer. Lo supe desde chiquito cuando mi papá me insistía en apreciar y agradecer cada bocado. Cuando nos cogía la lluvia en las pesquerías y nos guarecíamos en alguna casa campesina, nada que lo hiciera más feliz que sentarse a desayunar migas de arepa o huevos revueltos con hogao, arroz y tajadas de maduro. Arepas de mote de bola inmensas con quesito fresco y mantequilla casera, chocolate o café servidos en tazas de porcelana con florecitas rosadas. Para el almuerzo a veces encargaba un sancocho de gallina por el que daba 10 pesos con ñapa; un caldo que jamás sería capaz de preparar un chef de diploma con papa y trozos inmensos de yuca. Me peleaba por el ramo de huevos en gestación. Nunca nos fuimos sin que le dijera a la señora: “esto es lo más rico que me he comido en mi vida”.
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Añoro esos momentos inolvidables que revivo de la mano de los que mantienen nuestro patrimonio antioqueño. Para esas mujeres del campo cocinar es un acto tan natural como respirar. No saben que la culinaria explica por qué al batir un poquito más el chocolate, queda más rico; simplemente lo hacen como les enseñó su abuela. Tampoco que confitar es una técnica profesional, aunque lo hacen sin darse cuenta cuando ponen el tocino en “la manteca” tibia antes de fritar los chicharrones, para que queden más crocantes.
Cada proceso tiene su razón. Si calienta mucho una olla y tira una cebolla sin agregar nada, eso se llama caramelizar o tatemar. Si muy caliente agrega un tris de aceite o mantequilla, se llama saltear o sofreír. Si baja el fuego al mínimo y deja la cebolla, eso se llama rehogar, hogar o ahogar; de ahí el nombre de eso tan rico. Si mantiene el fuego bajo y pone mucho aceite se llama confitar, para que quede jugoso y más sabroso. Si con mucho aceite pone el calor en alto, es fritar, eso que nos hace tan felices.
Las técnicas que definen la culinaria se aprenden mirando, en clase o leyendo. El diploma aporta menos que la experiencia porque la sazón no se aprende, se adquiere. La ciencia de la cocina no son las recetas, que apenas son una guía de ingredientes, porque lo importante son las técnicas, que son instrucciones precisas de temperatura, tiempo, equipos y el uso correcto de utensilios.