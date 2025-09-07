Falleció Gustavo Torner, uno de los grandes exponentes del arte abstracto del siglo XX

El artista español murió este sábado en su residencia ubicada en Cuenca, España, a los 100 años. El fallecimiento de Torner fue confirmado por Espacio Torner, el museo de arte contemporáneo dedicado a su legado, y por Darío Dolz, alcalde de su ciudad natal.
A lo largo de 2025, el también escultor ha sido homenajeado en distintos espacios culturales del país con motivo de su centenario y por sus valiosas contribuciones al mundo del arte. El cuenquense es considerado uno de los principales exponentes del arte abstracto del siglo XX, reconocido por haber introducido en España algunas de las corrientes más influyentes de esa época.