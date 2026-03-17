Presión en pleno colapso: EE. UU. intensifica su postura mientras Cuba se queda sin luz

Estados Unidos aumentó la presión el martes sobre las autoridades cubanas para que permitan reformas de libre mercado en la isla comunista, mientras la empobrecida nación intenta recuperarse de un gigantesco apagón nacional.

Cuba, que reconoció que se encuentra en conversaciones con Washington, efectuó algunos anuncios en ese sentido, como el de permitir la inversión en la isla por parte de la diáspora cubana. Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que ”no son suficientemente drásticos” los anuncios.

“Eso no va arreglar las cosas”, añadió Rubio ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde acompañaba al presidente Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

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“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

El propio Trump fue duro el lunes al señalar que aspiraba al “honor de tomar Cuba, de alguna manera”. Al ser consultado sobre los siguientes pasos en relación a la isla, Trump dijo: “Están hablando con Marco (Rubio), y vamos a hacer algo pronto”.

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Según el diario estadounidense The New York Times, que cita a cuatro personas en conocimiento de las conversaciones entre los dos países, la administración Trump presiona para que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder.