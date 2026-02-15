Balance de la emergencia por lluvias en Colombia: más de 94.000 familias damnificadas

Colombia atraviesa una de las emergencias invernales más complejas de los últimos años. De acuerdo con el reporte situacional más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al sábado, 94.431 familias —equivalentes a 254.531 personas— han resultado afectadas por las lluvias persistentes que se han registrado en 17 departamentos del país.
Hasta el momento, esta es la información oficial más actualizada entregada por la entidad.
El informe señala que se han reportado 149 emergencias en más de un centenar de municipios. El balance preliminar da cuenta de al menos 17 personas fallecidas, 11.216 hectáreas inundadas, 18.232 viviendas averiadas y 4.099 viviendas destruidas.