Por aumento del caudal, Urrá pide mantener evacuaciones de zonas aledañas al río Sinú

La hidroeléctrica Urrá confirmó un fuerte incremento en las descargas hacia el río Sinú debido al aumento extraordinario del caudal que ingresa al embalse, mientras se mantiene la alerta roja operativa. La decisión se produce en un contexto de lluvias atípicas que han dejado miles de familias afectadas en Córdoba y reavivan el debate histórico sobre el papel de la represa en la dinámica de inundaciones del departamento.
Conozca: “Entras a tu casa y ves cómo tu sueño se arruinó”: los tristes relatos de los damnificados por las inundaciones en Córdoba
En un comunicado emitido desde Montería el 15 de febrero de 2026, la empresa informó que los aportes hídricos crecieron de manera significativa en las últimas horas, obligando a elevar el volumen de agua liberado aguas abajo. La compañía solicitó a las comunidades ribereñas mantenerse evacuadas y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo, mientras continúa el monitoreo permanente del embalse.