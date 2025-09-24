Para ver y reflexionar: arranca la décima edición del Festival de Cine de Jardín

Bajo el lema “El otro cine colombiano”, este jueves arrancó la edición 10 del Festival de Cine de Jardín para reafirmar su compromiso con la memoria, la crítica y la construcción de comunidad a través del cine. Serán más de 50 actividades entre muestras de películas, charlas, seminario académico y talleres de formación audiovisual.

Esta edición propone una reflexión sobre el cambio en los cánones del cine nacional con una propuesta curatorial organizada en cinco ejes: narrativa clásica y realismo social, narrativa moderna, documental autorreferencial, nueva representación de la mujer y la emergencia del realismo espectral como lenguaje narrativo que visibiliza memorias silenciadas, violencias no resueltas y nuevas formas de representar la realidad colombiana.

“Esto de los espectros es una forma de mirar la violencia, la muerte, los desaparecidos, el conflicto, que está siendo considerablemente distinta en el cine colombiano. Por ejemplo, antes lo que hacían las películas para hablar de la violencia era aplicar el realismo social, en cambio, ahora uno ve una película como Los Reyes del Mundo y ve un tratamiento de esa realidad y esa violencia y esos muertos de una manera distinta. Hay una presencia de ellos conviviendo con la realidad como si fueran unos espectros y esos son unos espectros que están reclamando justicia con esa presencia orgánica dentro del plano con los personajes vivos”, explicó Oswaldo Osorio, Coordinador de programación del festival.