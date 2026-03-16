Empresas extranjeras en Colombia pagarían hasta 90% en impuestos con el nuevo tributo al patrimonio

La nueva cascada de medidas tributarias del Gobierno Petro no solo golpeará a las empresas colombianas. También incorpora como contribuyentes del impuesto al patrimonio a las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras que operan en Colombia.
Lo anterior añade una presión fiscal adicional para empresas que, en algunos sectores, ya enfrentan cargas impositivas que pueden superar el 90%.
Según la propuesta, las sociedades del exterior deberán pagar este gravamen cuando tengan en Colombia un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 31 de marzo de este año, es decir, cerca de $10.474 millones.
Esta disposición amplía el alcance del impuesto y eleva el número de empresas que quedarían sujetas a la medida.
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