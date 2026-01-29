Casi 30 millones en una noche: Karol G habría pagado la cuenta de todos los que estaban en su restaurante de Medellín

Parece que fue una noche larga. Según compartió la artista a través de sus historias de Instagram, el martes en la noche salieron a celebrar el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, Daiky Gamboa. La fiesta, al parecer, empezó en su restaurante Carolina, en Provenza. En los videos que circulan en redes sociales se ve a Karol G y a Daiky en una mesa grande, acompañados de más personas. Comen, brindan y bailan. De repente, José Tobón, saxofonista de Tomate´s Combo, la banda residente del restaurante, anuncia que la artista pagara la cuenta de todos. Según el grupo Belisario, socio de Karol G en el restaurante, la artista que cubrió las cuentas de aproximadamente 150 personas, habría pagado cerca de 30 millones de pesos.

Carolina, inaugurado en 2024 y liderado por el chef Emilio Valencia, ofrece comida colombiana y latina, con toques gourmet y contemporáneos. Al recorrer la carta, uno puede encontrar desde papas callejeras, lulada de salmón, puré de arepa, arroz con coco, hasta chocolate, con precios que van desde $20.000 hasta $169.000, según la carta que está publicada en internet.