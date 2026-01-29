x

Casi 30 millones en una noche: Karol G habría pagado la cuenta de todos los que estaban en su restaurante de Medellín

La artista estuvo celebrando el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, pero aprovechó para invitar a todos los que estaban visitando su restaurante Carolina, ubicado en Provenza.

  • Karol G fue la invitada sorpresa para el tercer concierto de Bad Bunny en Medellín. Ambos artistas comparten la misma empresa de manejo. Foto Depositphoto.
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Seguro viene un lanzamiento, un anuncio, pero algo trama Karol G, que esta semana se puso en la tarea de ser noticia, de hacerse viral, y sí que lo ha hecho bien.

Le puede interesar: Cine al aire libre y recorridos guiados gratuitos este viernes en el Mamm: ¡Prográmese!

La noche del martes estuvo de fiesta por Medellín y de eso se ha dicho de todo. En redes circulan por montones videos de la artista en distintos lugares de la ciudad; se le ve de fiesta en el barrio Pedregal, comiendo perro y cantando vallenato en la calle, y en su restaurante Carolina, en Provenza.

Parece que fue una noche larga. Según compartió la artista a través de sus historias de Instagram, el martes en la noche salieron a celebrar el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, Daiky Gamboa. La fiesta, al parecer, empezó en su restaurante Carolina, en Provenza. En los videos que circulan en redes sociales se ve a Karol G y a Daiky en una mesa grande, acompañados de más personas. Comen, brindan y bailan. De repente, José Tobón, saxofonista de Tomate´s Combo, la banda residente del restaurante, anuncia que la artista pagara la cuenta de todos.

Según el grupo Belisario, socio de Karol G en el restaurante, la artista que cubrió las cuentas de aproximadamente 150 personas, habría pagado cerca de 30 millones de pesos.

Carolina, inaugurado en 2024 y liderado por el chef Emilio Valencia, ofrece comida colombiana y latina, con toques gourmet y contemporáneos. Al recorrer la carta, uno puede encontrar desde papas callejeras, lulada de salmón, puré de arepa, arroz con coco, hasta chocolate, con precios que van desde $20.000 hasta $169.000, según la carta que está publicada en internet.

En su noche de fiesta por Medellín, Karol G estuvo acompañada de Ryan Castro y Arcángel, quien llegó a la ciudad como invitado sorpresa de la segunda fecha del concierto de Bad Bunny.

Lea también: Maluma celebró su cumpleaños con canción nueva: 1+1, una salsa al lado de Kany García

Arcángel, que a mediados de enero lanzó el disco LA 8VA MARAVILLA, aprovechó su pasó por la ciudad para hacer un pequeño concierto gratuito en Provenza, desde el balcón del restaurante bar Belisario, el mismo sitio donde Karol G cantó hace un par de años. En medio de su presentación, el puertorriqueño aprovechó para anunciar su concierto en el estadio Atanasio Girardot este año, aunque la fecha todavía no está confirmada.

Todo este movimiento hace pensar que Karol G empieza el año laboral y está por hacer anuncios. La artista paisa tiene pendiente la gira de su más reciente álbum Tropicoqueta, pero es probable que antes de eso vengan nuevos lanzamientos.

Utilidad para la vida