Desayunar está hasta 24% más caro a raíz de la inflación: café y frutas, lo más costoso

El costo de los alimentos se consolida como uno de los principales motores de la inflación en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte del Dane correspondiente a marzo, la inflación registró una variación anual de 5,56%.
Dentro de este resultado, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un peso relevante al aportar 1,18 puntos porcentuales al total, convirtiéndose en la segunda división de gasto que más presiona el costo de vida de los hogares.
El impacto ya se siente en el bolsillo de los colombianos. Un desayuno tradicional compuesto por huevo, café, arepas, fruta y jugo se encareció 23,9% frente a marzo del año pasado.
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Mientras en 2025 este plato costaba alrededor de $15.306 por persona, en marzo de 2026 el valor promedio asciende a $19.076.
El cálculo se realizó con base en datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane. El ejercicio consistió en estimar el precio por kilo de los alimentos en centrales de abasto, dividirlo en porciones individuales de 250 gramos y sumar los costos de cada producto.