“La democracia sobrevivirá porque no hay otro camino”: Alberto Casas

El abogado Alberto Casas es una especie de sabio en los medios nacionales; cada mañana está en la mesa de trabajo de W Radio, donde analiza la realidad nacional desde su vida pasada como político y la actual —en la que lleva décadas— como periodista. Hablamos con él sobre su más reciente libro, Profecías de un optimista (Intermedio Editores, 2025).
Lo primero que pensé al leer el título fue que este es un libro hacia adelante, no hacia atrás. Usted habla de profecías. ¿Cómo surgió la idea de pensar el futuro?
“Mi libro anterior se llamaba Memorias de un pesimista, y era un recorrido por la historia de Colombia, desde el sí y el no del plebiscito por la paz. Esa lucha ha dejado violencia, resentimientos y todos los males de la política. Para cambiar ese pesimismo, decidí mirar hacia adelante. Me pareció atractivo escribir sobre el futuro y abordar temas que hoy despiertan tanto interés: la democracia, los medios de comunicación, el matrimonio, la gordura, la calvicie... de la cual, por cierto, no estoy exento”.
Es un libro muy documentado. Usted ha sido político y periodista, pero aborda temas complejos como el lenguaje o la cultura de la cancelación. ¿Cómo fue ese proceso de investigación?
“Trabajé con un equipo de periodistas que me ayudó a verificar los datos. En el libro hablo del problema de la desinformación, y no quería caer en imprecisiones. Como decía García Márquez, un error pequeño puede dañar toda una crónica. Por eso me propuse ser riguroso y contrastar cada información”.
Hablemos de democracia. Usted plantea una conclusión optimista: dice que la democracia sobrevivirá varias décadas más. ¿Por qué ese optimismo?
“Porque, como dijo Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, excepto por todos los demás. Con todos sus defectos, sigue siendo la única manera de gobernar sin autoritarismo ni persecución. Los países fuera de la democracia han demostrado su incapacidad para hacerlo mejor. Así que no hay alternativa: es democracia o tiranía, y lo primero siempre será menos peor que lo segundo”.