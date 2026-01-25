La Biblioteca Pública Piloto se amplía y se afianza en el corazón de la ciudad

La Biblioteca Pública Piloto es una de esas instituciones que permanece en el corazón de los antioqueños; hay que recordar que en algunas páginas de Los días azules y del Fuego secreto, Fernando Vallejo nombra su paso por los pasillos de la casa Barrientos, donde se abrieron por primera vez las puertas de la biblioteca, y adonde los paisas llegaban en manada, tanto que hacían una fila que le daba la vuelta a la cuadra. La Piloto, desde hace décadas está en el barrio Carlos E Restrepo y sigue siendo un referente para la vida citadina. Hablamos con Esteban Giraldo, su director, que cuando llegó hace dos años se encontró un recinto totalmente abandonado, con 240 goteras, humedades y parte del archivo protegido con plásticos.
