Murió Luis Goytisolo, novelista español y académico de la RAE, ¿qué le pasó?

“La Real Academia Española lamenta el fallecimiento de su académico de número Luis Goytisolo. El escritor, miembro de la corporación desde 1995, ha fallecido en Vimbodí, Tarragona, a los 91 años”, escribió la organización en su cuenta de X (antes Twitter).

El escritor Luis Goytisolo murió este domingo 12 de julio de 2026 en Vimbodí, un pueblo de la provincia española de Tarragona. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

El novelista, hermano menor de los también escritores José Agustín Goytisolo y Juan Goytisolo, tuvo una trayectoria literaria de más de siete décadas en la que recibió múltiples galardones, así como llegó a ser candidato del Premio Nobel de Literatura.

Con solo 17 años, Luis ya había recibido su primer premio literario gracias al ensayo Influencias mutuas en las literaturas española e iberoamericana. Después, en 1958, publicó una de sus obras más importantes, Las Afueras , el primer libro ganador del galardón Biblioteca Breve de Seix Barral, uno de los más relevantes de la literatura en español de la actualidad.

Goytisolo nació el 17 de marzo de 1935 en Barcelona, España. En los cincuenta comenzó a estudiar derecho, carrera que más tarde dejaría para dedicarse de lleno a la escritura.

Más tarde, en 1961, Goytisolo fue enviado a prisión por haber cruzado de manera clandestina la frontera para asistir a un congreso en Praga. En el tiempo que estuvo en la cárcel fue que ideó Antagonía, una tetralogía conformada por Recuento (1973), Los verdes de mayo hasta el mar (1976), La cólera de Aquiles (1979) y Teoría del conocimiento (1981).

Esta fue su obra más importante, la cual le tomó más de una década construir. En ella emplea distintas técnicas narrativas y estilos para contar la historia de Raúl Ferrer Gaminde, un hombre de sueña con convertirse en escritor.

Como contó la RAE en el comunicado que publicó a raíz de su muerte, Goytisolo fue elegido académico de esa entidad el 24 de marzo de 1994 y tomó posesión el 29 de enero de 1995 con el discurso titulado El impacto de la imagen en la narrativa española contemporánea. Ocupaba el sillón C (mayúscula), uno de los 46 que en total tiene la Academia y que ahora tendrá que ser ocupado por otro escritor o académico.

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Además de su trabajo literario, el novelista también colaboró en distintos periódicos nacionales, entre ellos El País de España. Por otra parte, escribió documentales televisivos, como las series Índico y Mediterráneo (que también dirigió), emitidas por TVE.

A lo largo de su carrera recibió algunos de los reconocimientos más importantes de la literatura en español. Entre ellos están el Premio Sésamo, el Premio Ciudad de Barcelona (1976), el Premio de la Crítica por Estela del fuego que se aleja (1984), el Premio Nacional de Narrativa por Estatua con palomas (1993), el Premio Anagrama de Ensayo por Naturaleza de la novela (2013) y el Premio Nacional de las Letras (2013). Cinco años después, en 2018, la Secretaría de Cultura de México le otorgó el Premio Internacional Carlos Fuentes.