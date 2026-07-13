“No voy a entregar entidades a los politiqueros para que se las roben como en el gobierno Petro”: Rodrigo Lara

No se ha posesionado como ministro, pero Rodrigo Lara Restrepo ya ejerce como el jefe de la cartera política del gobierno electo. Desde que Abelardo de la Espriella anunció su designación hace un par de semanas, el abogado de 51 años –hijo del asesinado Rodrigo Lara Bonilla– se ha reunido con varios sectores políticos para armar mayorías en Senado y Cámara. Él sabe, dada su experiencia previa como congresista, que sea el presidente que sea, hay que negociar con “los de siempre” en el Legislativo. Lara los conoce bien y aún así cree que sobre la mesa todo se puede hablar. Pero tiene el reto –o la cruz– de hacer cumplir la promesa de campaña de De la Espriella: hacer lo que nunca se había hecho con una corporación tan desprestigiada como el Congreso. Lea también: La historia de admiración de De la Espriella por Álvaro Gómez y el legado que busca preservar en su gobierno Eso incluye saber negociar quién preside cada cámara. Justamente, estos días hay una puja por la presidencia del Senado, que según reveló este diario iba a ser para Alfredo Deluque (La U), pero el Centro Democrático impulsa a Honorio Enríquez. Igual en Cámara: la apuesta era por Daniel Briceño, debutante en el Congreso, pero hay otros partidos detrás de esa posición. También los partidos están a la expectativa sobre la designación de los ministerios que faltan (ver gráfico) aunque el criterio hasta ahora ha sido un premio a la lealtad y énfasis en algunas regiones como el Caribe. Mientras inicia la charla con este diario, Lara se sube a una camioneta blindada de varias de su caravana y recuerda que su padre fue muy querido en Antioquia; en efecto, fue el primer político y funcionario que se le plantó a Pablo Escobar. Pero le costó la vida. Rodrigo tenía 8 años cuando lo asesinaron. Dice que él no es un delfín porque no heredó ningún poder, pero sí un legado. El de nunca arrodillarse a nadie, incluyendo a los politiqueros del Congreso. No se pierda: Primicia | Uno de los primeros actos de De la Espriella será derogar los 22 “territorios federales” que deja Petro amarrados

Han pasado varios días desde su designación como ministro del Interior. No se ha posesionado, pero pareciera que ya ejerce funciones. ¿Cómo se siente?

“En primer lugar, muy conmovido por la inmensa responsabilidad que ha sido depositada en mí. En segundo lugar, muy honrado por la dignidad que he podido ostentar. Y en tercer lugar, en virtud de esa dignidad, muy comprometido con Colombia, comprometido con los grandes propósitos del gobierno y absolutamente seguro de que con el trabajo, con la disciplina, con el esfuerzo que le vamos a imprimir todos en este gobierno que se está armando, pues vamos a cumplirle al pueblo colombiano para que todos y cada uno se sientan orgullosos de la labor que vamos a desempeñar y del gobierno en general”.

Ministro, ¿cuál es su expectativa respecto a las mayorías en el Senado de la Cámara? Más allá de una mayoría simple, como se le conoce, ¿aspiran a tener una bancada de cuántos congresistas?

“En una democracia la Rama Ejecutiva necesita de mayorías. No existe democracia que pretenda cumplirle a su pueblo y desempeñarse adecuadamente si el Ejecutivo no tiene mayorías en el Legislativo. Los únicos que no necesitan mayorías en el Legislativo son los dictadores. Por consiguiente, mi propósito es constituir una mayoría robusta y sólida para que tengamos un esquema gobierno oposición claro y nítido”.

Pero en la práctica, ¿cómo lo están haciendo? Porque le escuché decir que usted no veía problema si los congresistas tenían una parte del presupuesto del gobierno destinado para obras en sus territorios. ¿Cómo hacer para que eso no se vuelva en clientelismo?

“Bueno, pues nosotros básicamente vamos a establecer unas reglas de juego muy claras. Primero, porque aquí hay un contraste básicamente entre dos modelos de país. El contraste de quienes defendemos la Constitución, la separación de poderes, el Estado de derecho y la democracia y aquellos que resultaron derrotados pero que son profundamente antidemocráticos porque estamos ante una versión muy radical de la izquierda. Nosotros ya pudimos observar cómo el actual gobierno está desconociendo los resultados de los colombianos en las urnas, lo cual es el cruce de una línea infranqueable en una democracia. Y vamos a marcar básicamente un contraste entre esos dos modelos: el democrático y el antidemocrático. Lea también: Empalme suspendido no afecta el cambio de gobierno, ¿pero hasta dónde puede llegar Petro? En segundo lugar, lo que le decía al principio: yo considero que cualquier relación que exista entre el Ejecutivo y el Legislativo debe sentarse sobre reglas muy claras y precisas. Nosotros consideramos que la iniciativa del gasto es exclusiva del Gobierno Nacional. Sin embargo, los congresistas ostentan una responsabilidad que es la representación de sus regiones o circunscripciones. Y si ellos quieren que el gobierno intervenga en determinada región con proyectos, lo pueden solicitar. Lo importante es que lo soliciten y eso se haga sobre la mesa. Que todos los colombianos sepan qué quiere solicitar un representante o un senador en sus regiones. Eso se ha venido haciendo por debajo de la mesa, con prácticas inaceptables, politiqueras y corruptas. Aquí las vamos a volver transparentes y conforme a la ley”.

¿Cuál es la agenda legislativa del nuevo gobierno para los primeros días tras la posesión del 7 de agosto?

“Voy a esperar que los ministros de cada ramo me precisen cuál es la agenda que quieren desarrollar en el Congreso de la República. Y naturalmente, el rol del Ministerio del Interior es sacarla adelante. Vamos a seleccionar los principales proyectos de reforma que necesitan los colombianos. En segundo lugar, en lo que concierne a mi cartera, nos vamos a concentrar inicialmente en la agenda anticorrupción. Nosotros vamos a dotarnos de herramientas muy eficaces para combatir a los corruptos”. No se pierda: Así celebró De la Espriella su triunfo desde Barranquilla: crónica del discurso en el que prometió que gobernará “para todas y todos”

¿Cuáles?

“Por ejemplo, un bloque de búsqueda anticorrupción que va a depender directamente del presidente de la República y el ministro del Interior va a contar con delegados de gobierno en cada departamento. Y entre cuyas tareas van a tener básicamente la revisión de actos y contratos viciados de ilegalidad para cada región. Además, vamos a crear auditorías visibles de las obras que se cofinancien porque el Gobierno y el presidente De la Espriella se va a dotar también de unos cuerpos de auditoría para saber y conocer qué están haciendo sus funcionarios de mayor confianza”.

¿Cómo va a hacer para negociar con “los de siempre” que son quienes mandan en el Congreso?

“La diferencia con ‘los de siempre’ es que nosotros no vamos a negociar como siempre se ha hecho. Yo no voy a entregar el ICBF, yo no voy a entregar el Sena o entidades a los politiqueros para que se los roben como se los han venido robando en este gobierno. Ese es el gran cambio que nosotros vamos a experimentar en este gobierno; lo que siempre han venido haciendo es entregar la plata por debajo de la mesa para que se la roben. Lea también: Exclusivo | Petro entregará planta física de un hospital en La Guajira a días de elecciones, pero sin dotación, ¿por ayudarle a Cepeda? Ahorita vamos a llevar nosotros los proyectos, nos vamos a encargar de que se ejecuten correctamente. Si el congresista quiere que se haga, pues nosotros le respetamos su decisión de que se haga, pero con una auditoría y una supervisión inédita. Por eso nosotros no vamos a hacer lo de siempre, vamos a gobernar como nunca se ha hecho”.

El empalme entre el gobierno saliente y el entrante se suspendió, pero usted alcanzó a reunirse con el ministro Armando Benedetti. ¿Cómo le fue y qué encontró?

“Fue una visita inicial y protocolaria de empalme en el Ministerio del Interior. Yo llegué primero, pues a entrevistarme con el ministro saliente, a contarle básicamente sobre el empalme que queremos realizar, previo a reunirnos ya con sus equipos, los equipos directivos del Ministerio y yo pues con los míos. Fue un encuentro cordial. Yo al ministro Benedetti lo conozco desde los tiempos del Congreso. Pero pues no pasó de ahí, la verdad. Simple y llanamente fue el inicio protocolario, porque al día siguiente, debido al desconocimiento que hizo el presidente Petro, el resultado electoral y de la victoria de Abelardo de la Espriella, se suspendieron estos empalmes”.

¿Qué reacción tiene a que Cepeda acepte la curul de la oposición, pero al mismo tiempo insista en negar los resultados electorales?

“Yo he sido muy enfático en el sentido de que estamos ante una versión muy radical de la izquierda. Yo soy liberal y soy un demócrata. Yo no fustigo a nadie por sus creencias ni por sus ideas, pero sí tengo el deber de hacer pedagogía y de explicar en qué consisten las ideas dentro del debate democrático. La versión de la izquierda de Cepeda es la versión del Partido Comunista. Es decir, en todo el abanico de ideas de izquierda, es la más radical; hay una izquierda democrática y hay una izquierda antidemocrática. Y esa es la de Cepeda. Conozca: ¿Para qué le sirve a Colombia estar en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU? Él (Cepeda) va a asumir su curul, pero todos sabemos que el manual comunista o leninista combina frentes de lucha. Está el frente de lucha dentro de las instituciones democráticas y hay frentes de lucha que quieren trasladar el debate político a la calle y muchos de ellos incluso no escatiman esfuerzo a la hora de plantear esquemas violentos y de protesta violenta, como lo hemos visto con las primeras líneas. Eso es lo que el país tiene que saber”.

Finalmente, ministro, ¿qué expectativa tiene con la bancada paisa en el Congreso?

“Trabajo mancomunado. Trabajo armonioso y de un gran cariño y un gran sentimiento para con Antioquia. Nosotros vamos a trabajar de la mano de los alcaldes y de los gobernadores. Por eso se han realizado empalmes regionales por primera vez en la historia y esto es inédito. Un presidente electo se reúne directamente con los alcaldes y los gobernadores en el empalme para conocer de primera mano lo que quieren los colombianos, lo que necesitan y lo que se puede ayudar a resolver por vía de los alcaldes. Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ganaron gracias a que constituyeron un movimiento popular, es decir, porque hubo un pacto con la ciudadanía. Y el primer deber de este movimiento popular es ir a reunirse con la ciudadanía para conocer de primera mano qué necesita y ayudar a desbloquear desde el Gobierno”. Preguntas y respuestas