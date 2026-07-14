Gobierno electo de De la Espriella anuncia apoyo del Banco Mundial y asistencia técnica del FMI para diagnóstico fiscal

El Gobierno electo comenzó a delinear en Washington lo que será su estrategia para recuperar la confianza de los organismos multilaterales y atraer inversión hacia Colombia. Uno de los principales resultados de esa agenda fue la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, de la que surgió el anuncio de un paquete integral de cooperación e inversión para el país. A través de una publicación en LinkedIn, Restrepo informó que durante el encuentro Banga expresó su “decidido respaldo a Colombia” y confirmó que el Banco Mundial viene estructurando un plan de cooperación e inversión que será presentado próximamente en Barranquilla junto con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Conclusiones durante la reunión

Según el vicepresidente electo, durante la reunión ambas partes coincidieron en que el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades para la población. Ante eso, destacó una reflexión de Banga sobre el papel del Estado en la economía: “Government should be the oil, but it can’t be the car”, aludiendo a que el Gobierno debe facilitar el desarrollo, mientras que el sector privado, los emprendedores y los ciudadanos son quienes impulsan la actividad económica. Conozca también: De la Espriella y el Banco de la República se reunirán a puerta cerrada este jueves Restrepo señaló además que el presidente del Banco Mundial celebró que el gobierno entrante esté construyendo su agenda desde las regiones y enfatizó la importancia de ampliar el acceso a la educación y la salud, fortalecer el emprendimiento y generar oportunidades para la juventud. De acuerdo con la publicación, las conversaciones también permitieron identificar varios frentes de trabajo conjunto para los próximos años, entre ellos el fortalecimiento del sistema de salud, el respaldo a los productores rurales, el impulso al turismo, la consolidación del sector manufacturero y la formación del talento humano requerido por una economía más competitiva. El vicepresidente electo afirmó que estos acercamientos reflejan un renovado respaldo internacional hacia Colombia. “La confianza internacional en Colombia está regresando. Hoy el mundo ve una nación con rumbo, con instituciones y con la determinación de crecer”, escribió. Le puede interesar: De la Espriella saca a Charles Chapman de su equipo tras polémica sobre el trabajo por horas

Agenda con el Fondo Monetario Internacional

La visita a Washington también incluyó reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un comunicado de la Oficina de Prensa del Presidente Electo, Restrepo sostuvo un encuentro con el subdirector gerente del organismo, Nigel Clarke, y su equipo técnico. Durante la reunión, la delegación del gobierno entrante manifestó la necesidad de conocer con mayor precisión el estado de las finanzas públicas, depurar las cifras fiscales, validar las obligaciones del Estado e identificar los principales riesgos presupuestales que recibirá la nueva administración. Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron iniciar una ruta de asistencia técnica para fortalecer el diagnóstico fiscal, con el propósito de recuperar la confianza de los mercados y sustentar las decisiones económicas en evidencia, transparencia y rigor técnico, según informó el equipo del presidente electo. La misión en Washington también incluyó un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien, de acuerdo con el comunicado, manifestó la disposición del organismo para acompañar a Colombia durante la transición de gobierno. Lea más: “Primero debemos recuperar a Ecopetrol; vender ahora no tiene sentido”: Miguel Gómez