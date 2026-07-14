Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en el sur del país pese a “no” de Petro: “Me voy a posesionar en una guarnición militar”

Abelardo de la Espriella, presidente electo para el periodo 2026-2030, respondió a la negativa del mandatario saliente Gustavo Petro y anunció que su posesión se hará en el sur del país tal como lo había prometido. Así lo expresó en su última intervención como jefe de Estado electo a través de las redes sociales. En una especie de alocución transmitida en vivo, se refirió a la orden que el fin de semana dio Petro a los establecimientos militares y policiales. “Pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa: me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad”, subrayó De la Espriella.

El abogado hizo alusión a un supuesto contrato que habría dejado adjudicado el gobierno saliente y mencionó que dio la orden de no utilizar todo el presupuesto que se habría asignado a través de este. “Yo quiero una posesión austera sin derroche al estilo del tigre”, exclamó en su alocución.

“Les aseguro que mi posesión será en el sur del país, cumplirá con la Constitución y la ley y le va a rendir homenaje como lo prometí a los héroes de nuestra patria”, reiteró el mandatario electo. Lea también: Al estilo Petro, Abelardo de la Espriella encabezó su primer consejo de ministros antes de posesionarse

El pulso político por la posesión del próximo gobierno se estableció días atrás cuando el mandatario electo manifestó su intención de hacer la ceremonia en una guarnición militar. Tras ese anuncio, la Presidencia le envió una carta diciéndole que no se podía.

El gobierno de Gustavo Petro argumentó en esa misiva que supuestamente la ley no lo permitía, nombrando que al hacerse la posesión ante el Congreso, esta debía cumplirse en el recinto donde normalmente el legislador lleva a cabo sus sesiones.

Al día siguiente de conocerse esta negativa, el equipo de Abelardo de la Espriella envió una carta a los secretarios del Senado, Diego Alejandro González González, y de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, pidiendo un concepto institucional sobre la viabilidad jurídica y el procedimiento para que el Congreso traslado el 7 de agosto su sede.

La polémica continuó este fin de semana con el mensaje de Petro en sus redes sociales. “Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo”, escribió en su cuenta de X.

“Luego, en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, señaló el presidente saliente Petro.

Cabe mencionar que de acuerdo a la ley y según expertos consultados días atrás por EL COLOMBIANO, respecto al lugar de la posesión, “todo depende de las decisiones que se tomen a partir del 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso y quienes sean elegidos Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes”. Siga leyendo: ¿Puede Abelardo de la Espriella posesionarse en una guarnición militar? Esto dice la ley

Bloque de preguntas y respuestas: