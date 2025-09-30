Pilar Quintana gana el Premio IILA en Italia con Los abismos

La escritora colombiana Pilar Quintana volvió a inscribir su nombre en la historia de la literatura latinoamericana al obtener el Premio IILA-Literatura 2025 a la mejor obra narrativa por Los abismos, publicado en Italia con el título Gli abissi. El reconocimiento, entregado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, confirma la proyección internacional de una autora que ya había conquistado lectores en varios idiomas y que hoy se abre paso en el exigente escenario literario europeo.
Lea también: Escribir, la gran aventura de Pilar Quintana
El fallo del jurado, integrado por académicos de universidades italianas como Roma Tre, Nápoles “L’Orientale” y Ca’ Foscari de Venecia, destaca no solo la potencia de la obra de Quintana sino también la relevancia del premio en la circulación de la literatura latinoamericana en Italia. En esta edición, se presentaron 25 títulos de nueve países, una muestra de la vitalidad de la narrativa de la región y del creciente interés editorial por tender puentes culturales con América Latina.