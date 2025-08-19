¿Qué cambiaría para los dueños de mascotas si se aprueba la cédula animal en Colombia?

Los animales de compañía en Colombia podrían contar pronto con un sistema nacional de identificación propio, pues un proyecto de ley radicado en el Congreso propone la creación de la “cédula animal”, un registro digital respaldado por un microchip que permitiría reconocer oficialmente a perros y gatos en todo el territorio, buscando combatir así el abandono, el maltrato y facilitar la protección de los animales de compañía.
Lea también: Tres nuevas leyes consagran la protección animal en Colombia, ¿sabe cuáles son?
El autor de la propuesta es el representante a la Cámara Germán Rozo, del Partido Liberal, quien asegura que la idea es unificar en una sola base nacional los sistemas de identificación animal que hoy funcionan de forma aislada en algunas ciudades. “Lo que buscamos es la instalación de un pequeño chip, no más grande que un grano de arroz, que nos permitiría tener los datos reflejados de cada mascota y su propietario, integrados en una plataforma digital regulada por el Estado”, explicó el congresista.