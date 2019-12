Si quiere un minipig, lea esto primero

El doctor Jaramillo añade que hay que, además de prepararles el alimento, ejercitarlos y entrenarlo. “Un minipig malcriado nadie se lo va a soportar, hay que jugar con él para que no se estrese y haga daños, es también darle entretenimiento y que no se aburran”.

Así lo confirma Agudelo, quien cuenta que su rutina, desde que Tulio llegó a su casa, cambió por completo. “A él tengo que darle una dieta precisa que le envía el veterinario. Hay que pesarle la comida, que va entre frutas, verduras y proteína vegetal. Comen tres veces al día, no puedo dejarlo solo y me toca contratar niñera”. Esto porque son más dependientes y requieren atención y compañía.

El veterinario describe que como mínimo deben visitar al médico cada tres meses, para desparasitación, exámenes de rutina, limado de pezuñas (en caso de que lo requieran) y limado de colmillos. Es importante que estén esterilizados. Un macho sin castrar tendrá comportamientos molestos y agresivos”, precisa.

Al igual que perros y gatos tienen un sistema de vacunación especial. “Un plan cada tres meses, seis y un año. Estos animales requieren un cuidado especial de los veterinarios”.

Precisamente el Instituto Colombiano Agropecuario está socializando en el país el proyecto de resolución de cerdos miniatura en el territorio nacional, “son animales susceptibles de contraer peste porcina clásica y pueden ser un factor de riesgo en la diseminación de esta enfermedad y otros agentes infecciosos. Por lo tanto es necesario regular la cría, comercialización y tenencia responsable de cerdos miniatura en el territorio colombiano”, dice la institución en un comunicado de prensa.

Confirma el veterinario que un minipig no es comestible como un cerdo de granja, “no se crían para ello” y que con este animal u otra mascota la gente no se deje llevar en Navidad como regalo, “toda mascota necesita un dueño responsable. Yo le recomiendo a la gente que se informe con amigos o conocidos que tengan perros, gatos, minipigs y pregunten cuales son las responsabilidades y cuidados. No queremos animales abandonados el próximo año por que no los saben tener”.

Andrea seguirá narrando las aventuras de Tulio en su cuenta de Instagram @tulio_pig, pero además la vocería en la tenencia responsable de este tipo de mascota.