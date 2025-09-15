Esta es la iniciativa que ha puesto a caminar por Medellín a más de 25.000 jóvenes en estos últimos diez años

Hace una década, un estudio reveló que los jóvenes de Medellín solo se movían 2,5 kilómetros a la redonda de sus casas. Para explotar esa burbuja nació Medellín en la cabeza, la estrategia de la Secretaría de la Juventud con la que personas entre 14 y 28 años conocen la ciudad por medio de recorridos guiados a lo largo y ancho de la capital antioqueña.
En estos diez años de historia, la iniciativa ha llevado a más de 25.000 jóvenes por los cinco corregimientos y las 16 comunas de la ciudad, con el fin de extender su mundo más allá de las cuadras de su barrio.
“Medellín en la cabeza se basa en la premisa de que nadie ama lo que no conoce y nadie cuida lo que no ama. Lo que hacemos es mostrarle la ciudad a los jóvenes y, por medio de recorridos territoriales, fomentar la apropiación y el amor por ella”, explica el secretario de Juventud, Ricardo Jaramillo.