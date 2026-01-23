Murió Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, tras una “batalla privada” contra el cáncer

El músico alemán Francis Buchholz, histórico bajista de Scorpions durante casi dos décadas, falleció a los 71 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer, según informó su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales.
“Es con una tristeza abrumadora y el corazón encogido como compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados”, señaló el comunicado firmado por sus familiares.