Murió Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, tras una “batalla privada” contra el cáncer

El músico alemán Francis Buchholz, histórico bajista de Scorpions durante casi dos décadas, falleció a los 71 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer, según informó su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales. "Es con una tristeza abrumadora y el corazón encogido como compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados", señaló el comunicado firmado por sus familiares.

En el mensaje también agradecieron el respaldo de sus seguidores: “A sus fans de todo el mundo: gracias por su lealtad inquebrantable y por el amor que le dieron durante su trayectoria. Aunque las cuerdas han quedado en silencio, su alma permanece en cada nota y en cada vida que tocó”.

¿Quién era Francis Buchholz?

Nacido el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania, Buchholz comenzó a tocar el bajo desde la adolescencia. A inicios de los años 70 integró la banda Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning, formación que luego se fusionó con Scorpions, grupo liderado por Klaus Meine y Rudolf Schenker.