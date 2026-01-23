x

Murió Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, tras una “batalla privada” contra el cáncer

El músico alemán hizo parte de la alineación clásica de la banda y participó en discos emblemáticos del rock como Crazy World. Su familia confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje de despedida.

  • Francis Buchholz fue bajista de Scorpions durante casi dos décadas y participó en algunos de los discos más emblemáticos de la banda alemana de rock. FOTO: Tomada de Facebook, Francis Buchholz.
Andrea Lara
hace 27 minutos
bookmark

El músico alemán Francis Buchholz, histórico bajista de Scorpions durante casi dos décadas, falleció a los 71 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer, según informó su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Es con una tristeza abrumadora y el corazón encogido como compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados”, señaló el comunicado firmado por sus familiares.

En el mensaje también agradecieron el respaldo de sus seguidores: “A sus fans de todo el mundo: gracias por su lealtad inquebrantable y por el amor que le dieron durante su trayectoria. Aunque las cuerdas han quedado en silencio, su alma permanece en cada nota y en cada vida que tocó”.

¿Quién era Francis Buchholz?

Nacido el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania, Buchholz comenzó a tocar el bajo desde la adolescencia. A inicios de los años 70 integró la banda Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning, formación que luego se fusionó con Scorpions, grupo liderado por Klaus Meine y Rudolf Schenker.

Con la agrupación participó en discos clave del hard rock europeo, desde Fly to the Rainbow (1974) hasta Crazy World (1990), álbum que incluyó éxitos globales como Wind of Change. Su etapa con la banda consolidó el sonido internacional del grupo y lo convirtió en parte de una de las alineaciones más recordadas por los seguidores.

Tras su salida de Scorpions en 1992, el bajista continuó activo en proyectos como Temple of Rock, liderado por Michael Schenker, con quienes giró hasta 2012 y publicó nuevo material en 2015.

Su legado permanece ligado a la historia del rock alemán y a una generación de himnos que marcaron a millones de fanáticos en todo el mundo.

