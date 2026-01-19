Concierto de Yeison Jiménez en El Campín sí se realizará, pero cambia de fecha: “Vamos a cumplir el sueño del aventurero”

“Vamos a cumplir el sueño del aventurero”. Con esa promesa, la productora de eventos Sírvalo Pues confirmó que el concierto Mi promesa 2.0, que el fallecido Yeison Jiménez tenía previsto realizar el 28 de marzo de 2026 en el estadio El Campín, de Bogotá, sí se realizará, pero la fecha fue reprogramada. “La nueva fecha definida para la realización del evento es el 31 de enero”, anunciaron desde la productora anticipando el concierto dos meses antes de lo previsto tras la tragedia aérea en la que Jiménez y cinco de sus colaboradores murieron el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá. Lea aquí: Música, lagrimas y oración: así fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá Sírvalo Pues explicó que después de “un proceso de análisis conjunto” con la familia y el círculo más cercano del artista, se tomó la decisión de “cumplir su sueño” y realizar el evento tal y como él lo había planeado: “Con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo”, pensada ahora como “un homenaje a su legado artístico y a su público”.

En el anuncio, la productora también explicó el proceso que deberán seguir los seguidores que adquirieron entradas para el concierto con la fecha prevista para marzo, el cual informaron, “estaba próximo a llenar la totalidad de su aforo”. Así las cosas, las opciones son asistir al evento en la nueva fecha o pedir la devolución del dinero. En contexto: La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín “Las personas que adquirieron su boletería y que no puedan asistir o no deseen participar en la nueva fecha, podrán solicitar a Tuboleta la devolución del dinero pagado por sus boletas, hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de la boletería (sic)”, indicó la productora aclarando también que “en caso de no solicitar la devolución dentro de este plazo, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones del evento y confirma su asistencia”.

El primer sold out de Yeison Jiménez en El Campín

Con Mi Promesa 2.0 en marzo, Yeison Jiménez buscaba repetir el hito que logró el pasado 26 de julio de 2025: llenar El Campín, algo que ningún artista de música popular había hecho antes. Esa noche, justo el día de su cumpleaños, el cantante hizo que 40.000 personas llenaran las tribunas y la cancha del estadio capitalino para corear sus canciones en un espectáculo que calificaron de monumental.

Yeison Jiménez durante su primer concierto en el estadio El Campín de Bogotá en 2025. FOTO: Colprensa

Fue tal el éxito del evento que, tras el clamor del público, el artista había programado un segundo show que se iba a realizar el 28 de marzo de este año, para así consolidar un logro sin precedentes, “ser el primer artista de música regional colombiano en llenar en solitario un estadio en Colombia, y ahora regresar para firmar un nuevo capítulo de grandeza”, informó en su momento el equipo de comunicaciones del artista.