“Awooween”: Ryan Castro transformará El Campín en la fiesta de Halloween más grande de Colombia

Tras haber conquistado el Atanasio Girardot el pasado fin de semana, el Cantante del ghetto, Ryan Castro, anunció oficialmente su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, el cual será con un concepto especial.

Bajo el concepto de “Awooween”, el artista busca transformar la noche de Halloween de 2026 en una experiencia histórica que combine música, disfraces y la energía del perreo en la capital.

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Para el artista, la propuesta busca que cada 31 de octubre los asistentes se sumerjan en una atmósfera donde los disfraces sean parte activa del espectáculo y no solo un complemento.

Este anuncio llega inmediatamente después del rotundo éxito de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el pasado 25 de abril donde el artista urbano congregó a 47.000 espectadores presenciales y sumó a otros 30.000 conectados vía streaming, superando las 77.000 personas viendo el show en simultáneo.