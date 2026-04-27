x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Awooween”: Ryan Castro transformará El Campín en la fiesta de Halloween más grande de Colombia

El artista dio a conocer las fechas de la preventa y el concepto de su show en la capital colombiana. Conozca los detalles.

  • Ryan Castro se presentará por primera vez en El Campín en Bogotá. Fotos: Camilo Suárez Echeverry y @awooteam
    Ryan Castro se presentará por primera vez en El Campín en Bogotá. Fotos: Camilo Suárez Echeverry y @awooteam
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Tras haber conquistado el Atanasio Girardot el pasado fin de semana, el Cantante del ghetto, Ryan Castro, anunció oficialmente su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, el cual será con un concepto especial.

Bajo el concepto de “Awooween”, el artista busca transformar la noche de Halloween de 2026 en una experiencia histórica que combine música, disfraces y la energía del perreo en la capital.

Lea también| Del “Ghetto” al Atanasio: Cuando Ryan Castro cantaba en buses de Medellín

Para el artista, la propuesta busca que cada 31 de octubre los asistentes se sumerjan en una atmósfera donde los disfraces sean parte activa del espectáculo y no solo un complemento.

Este anuncio llega inmediatamente después del rotundo éxito de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el pasado 25 de abril donde el artista urbano congregó a 47.000 espectadores presenciales y sumó a otros 30.000 conectados vía streaming, superando las 77.000 personas viendo el show en simultáneo.

En esa noche, el paisa contó con la participación de grandes figuras como J Balvin, Feid, Maluma, Sean Paul y Karol G, elevando las expectativas para lo que será su presentación en Bogotá.

¿Cómo será la preventa para el “Awooween” de Ryan Castro en Bogotá?

El evento será producido por Breakfast Live y permitirá el ingreso de menores desde los 12 años, siempre que estén acompañados por un adulto.

Habrá tres etapas de preventa para quienes quieran asistir el 31 de octubre al Campín. La Preventa Fan será mañana martes, 28 de abril, a las 10:00 a. m. Al día siguiente, 29 de abril, habrá una preventa para usuarios del Grupo Aval y la venta general se también el miércoles a las 10:00 a. m. o antes si se agota la preventa fan.

Dentro de los precios de las localidades de destaca la gramilla VIP en alrededor de $450.000, las tribunas occidental y oriental entre $336.000 y $480.000, la norte y sur alta para menores de edad en $190.000 y los palcos en precios cercanos a los $20.000.000.

Siga leyendo: Ryan Castro se “gradúa” en El Atanasio: espectáculo sin precedentes con 5 horas de show y 18 invitados

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos