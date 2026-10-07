Deuda del país se encarece a 12,79% y los mercados exigen más intereses

Las demoras del Gobierno en presentar sus planes de austeridad y sostenibilidad fiscal están aumentando la preocupación de los mercados por las cuentas de Colombia.

La alerta fue recogida por Diego Montañez-Herrera, máster en Economía de Eafit, quien llamó la atención sobre el incremento del costo de financiamiento del Gobierno y el comportamiento de los títulos de deuda pública. Uno de los principales indicadores es la tasa de la deuda del Gobierno a un año, que llegó a 12,79%, el nivel más alto desde el cambio de Gobierno.

Según los datos del Ministerio de Hacienda desde el 8 de septiembre, la tasa pasó de 12,40% a 12,45%, luego a 12,53%, 12,69% y finalmente a 12,79%. Montañez-Herrera advirtió que se trata de deuda con vencimiento de apenas un año. En 364 días, el Gobierno deberá pagar esos títulos o refinanciarlos bajo las condiciones que existan en ese momento.

Mayor costo de deuda

En su cuenta de X, el economista señaló que Colombia comienza a parecerse en un aspecto a Francia, Italia y Portugal, aunque por una razón negativa: el incremento del costo de su deuda pública. En ese contexto, el FMI advirtió sobre déficits fiscales excesivos, niveles récord de deuda pública y altos costos del servicio de la deuda. El Fondo señaló además que la deuda pública mundial se acerca a sus niveles más altos desde la posguerra y está en camino de superar pronto el 100% del PIB. Además, Colombia arrancó octubre con TES por encima de 13% y, según Montañez-Herrera, el rendimiento de su deuda soberana a 10 años superó al de Brasil. La comparación al inicio del décimo mes del año muestra a Colombia con una tasa de 13,2%, frente a 12,9% de Brasil, 9,5% de México, 6,1% de Chile y 5,9% de Perú.

Una tasa más alta significa deuda más cara, mayores pagos de intereses y menos espacio fiscal. Por eso, el economista enfatizó que no es positivo liderar este indicador entre las principales economías de la región. El problema no está solamente en la deuda nominal: también aumenta el costo real de los títulos colombianos. La presión también se refleja en el riesgo soberano. Al 2 de octubre, el CDS, que mide el riesgo que el mercado percibe sobre la deuda de un país, a cinco años llegó a 172,6 puntos básicos en el territorio, por encima de Brasil (127), México (97), Perú (70) y Chile (58). Este comportamiento se suma que los TES UVR también muestran un deterioro. La tasa real de los títulos a 10 años llegó a 6,89%, frente a niveles cercanos a 5,93% hace menos de dos meses, de acuerdo con datos del Banco de la República. Esto representa casi 100 puntos básicos más de tasa real en muy poco tiempo, y este aumento muestra que también se encarece el costo real de financiar al Gobierno.

Presión sobre las finanzas

La combinación de mayores tasas y vencimientos de corto plazo eleva presión sobre cuentas del Estado. Mientras el Gobierno demora la presentación de sus planes de austeridad y sostenibilidad fiscal, los mercados exigen mayores rendimientos para financiar a Colombia. El comportamiento de la deuda a un año muestra una tendencia ascendente que eleva el costo de refinanciar las obligaciones. A esto se suman los TES a 10 años con un rendimiento de 13,2% y la tasa real de 6,89% en los títulos UVR.

El resultado es presión sobre el costo nominal y real del endeudamiento. El desafío es contener el costo de la deuda y recuperar espacio fiscal mientras los mercados vigilan las decisiones sobre austeridad y sostenibilidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes