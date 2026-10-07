Cae en Tunja el conductor del homicidio de ‘Jhon Calzones’: así se habría tejido el crimen del exalcalde de Yopal

En un operativo coordinado entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las autoridades hicieron efectiva en Tunja, la captura del segundo presunto implicado en el homicidio del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido públicamente como ‘Jhon Calzones’. Durante el procedimiento judicial en la capital boyacense, los agentes incautaron un celular y dos tarjetas SIM Card que tenía en su poder el detenido. De acuerdo con las indagaciones preliminares, este hombre habría sido el responsable de movilizar y transportar hasta el lugar del ataque al adolescente de 17 años que ejecutó la acción armada contra ‘Jhon Calzones’. En las próximas horas, un fiscal adscrito a la Seccional Casanare lo presentará ante un juez de control de garantías para legalizar su detención, imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y solicitar la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario. En contexto: Revelan video del ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’ en Yopal

Así fue el ataque contra Jhon Jairo Torres ‘Jhon Calzones’ en la finca La Selvita

El atentado contra Torres Torres se registró en la mañana del martes 29 de septiembre de 2026, cuando se encontraba en el predio ‘La Selvita’, una propiedad de su pertenencia ubicada en la zona rural de Yopal. La reconstrucción de los hechos señala que dos personas a bordo de una moto llegaron hasta la residencia. El parrillero —un menor de 17 años oriundo de Armenia (Quindío)— descendió del vehículo e interceptó a la víctima, disparándole en repetidas ocasiones. Gravemente herido por los impactos de bala, Torres fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional de la Orinoquía para recibir atención médica. Sin embargo, la gravedad de los proyectiles ocasionó su fallecimiento horas más tarde, deceso que fue confirmado oficialmente por la Gobernación de Casanare. Lea más: Exalcalde “Jhon Calzones” perdió la vida en un atentado con arma de fuego en Casanare

La huida de los agresores en la motocicleta se vio interrumpida por un accidente de tránsito ocurrido a poca distancia del lugar de los hechos. Esta situación fue aprovechada por habitantes del sector, quienes retuvieron al menor de edad y lo entregaron a los uniformados de la Policía Nacional, pero el conductor del vehículo logró escapar del sitio. El adolescente fue dejado a disposición de las autoridades judiciales bajo las reglas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Durante las audiencias concentradas conducidas por una fiscal de la Seccional Casanare, el joven aceptó formalmente la totalidad de los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ante esto, un juez determinó que deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada mientras concluye el proceso judicial en su contra. Le puede interesar: Giro en el crimen de ‘Jhon Calzones’: investigación apunta a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Las hipótesis del crimen de ‘Jhon Calzones’: entre las disidencias de las Farc y una orden carcelaria

Las pesquisas de la Policía Judicial buscan determinar la autoría intelectual y la red de colaboración detrás del homicidio. Una de las líneas de investigación vincula a los ejecutores materiales con las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. De hecho, informes conocidos por las autoridades identifican al conductor que logró huir inicialmente como alias Eduar, presunto integrante del Frente 28 y vinculado al Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental. De forma paralela, la Fiscalía General de la Nación indicó que contempla como hipótesis preliminar que el crimen pudo haber sido ordenado por una persona privada de la libertad, línea de investigación que se encuentra en fase de verificación y contraste probatorio. El asesinato de ‘Jhon Calzones’ generó un impacto en la opinión pública de Casanare debido a la alta visibilidad que mantuvo en la vida política departamental durante la última década. Su trayectoria pública estuvo marcada tanto por su ascenso a la alcaldía de Yopal como por los múltiples procesos penales y controversias judiciales que enfrentó ante la justicia ordinaria. No se vaya sin leer: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’ Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: