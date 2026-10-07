Cae en Tunja el conductor del homicidio de ‘Jhon Calzones’: así se habría tejido el crimen del exalcalde de Yopal

En un operativo coordinado entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las autoridades hicieron efectiva en Tunja, la captura del segundo presunto implicado en el homicidio del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido públicamente como ‘Jhon Calzones’. Durante el procedimiento judicial en la capital boyacense, los agentes incautaron un celular y dos tarjetas SIM Card que tenía en su poder el detenido.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, este hombre habría sido el responsable de movilizar y transportar hasta el lugar del ataque al adolescente de 17 años que ejecutó la acción armada contra ‘Jhon Calzones’. En las próximas horas, un fiscal adscrito a la Seccional Casanare lo presentará ante un juez de control de garantías para legalizar su detención, imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y solicitar la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.
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