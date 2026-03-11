Bon Jovi tendrá película biográfica: Universal Pictures prepara un biopic sobre sus inicios

La banda de rock Bon Jovi tendrá su propia película biográfica. El estudio Universal Pictures desarrolla un biopic que narrará los primeros años del grupo y su ascenso desde los bares de Nueva Jersey hasta convertirse en una de las agrupaciones más exitosas del rock mundial. Lea aquí: La actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron la adopción de una bebé De acuerdo con información publicada por Deadline, el estudio logró cerrar el acuerdo para producir el proyecto después de que varias compañías de Hollywood mostraran interés en la historia del grupo. La película se centrará en los inicios de la banda durante la década de 1980 y en el camino que la llevó a conquistar las listas de éxitos internacionales. La producción contará con la participación directa de Jon Bon Jovi, líder y fundador del grupo. Su colaboración permitirá que el proyecto tenga acceso al catálogo musical de la banda, un elemento clave para recrear el ambiente de la época y la evolución artística del grupo.

El guion estará a cargo del escritor Cody Brotter, quien en los últimos años ha ganado notoriedad dentro de la industria cinematográfica. Brotter llamó la atención inicialmente por su guion Drudge, incluido en la llamada Black List de Hollywood, una selección de los guiones más prometedores que aún no han sido producidos. Siga leyendo: ¿Jon Bon Jovi recuperará su voz al 100%? La pregunta quedó abierta tras el estreno de su documental Más recientemente, el guionista trabajó en la reescritura del thriller sobre criptomonedas Killing Satoshi para el director Doug Liman y también participa en el desarrollo de otro biopic musical para el cineasta Mike Judge. Entre sus otros proyectos figuran producciones como The Dukes of Oxy para MGM y Chasing Phil para la productora Team Downey. Formada a comienzos de los años ochenta, Bon Jovi se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock internacional. Su popularidad creció rápidamente gracias a canciones que se convirtieron en clásicos del género, como Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name y It’s My Life.

Jon Bon Jovi participará en el desarrollo del biopic sobre Bon Jovi, lo que permitirá incluir la música original del grupo en la película. FOTO: Getty.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, la agrupación ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo y ha sido reconocida con su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame y al Songwriters Hall of Fame, dos de los mayores honores dentro de la industria musical. Conozca: Así celebra Bon Jovi los 40 años de su disco homónimo, el que catapultó su carrera Aunque todavía no se conocen detalles sobre el reparto ni la fecha de estreno de la película, el proyecto promete explorar los orígenes humildes de la banda en Nueva Jersey y el proceso que la llevó a convertirse en uno de los nombres más importantes del rock contemporáneo.