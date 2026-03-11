Bon Jovi tendrá película biográfica: Universal Pictures prepara un biopic sobre sus inicios

La banda de rock Bon Jovi tendrá su propia película biográfica. El estudio Universal Pictures desarrolla un biopic que narrará los primeros años del grupo y su ascenso desde los bares de Nueva Jersey hasta convertirse en una de las agrupaciones más exitosas del rock mundial.
De acuerdo con información publicada por Deadline, el estudio logró cerrar el acuerdo para producir el proyecto después de que varias compañías de Hollywood mostraran interés en la historia del grupo. La película se centrará en los inicios de la banda durante la década de 1980 y en el camino que la llevó a conquistar las listas de éxitos internacionales.
La producción contará con la participación directa de Jon Bon Jovi, líder y fundador del grupo. Su colaboración permitirá que el proyecto tenga acceso al catálogo musical de la banda, un elemento clave para recrear el ambiente de la época y la evolución artística del grupo.