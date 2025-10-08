Bryan Adams anuncia concierto en Colombia, ¿dónde se va a presentar?

Si hay un artista que acompañó a quienes escuchaban radio antes de la llegada de las plataformas de audio fue Bryan Adams. Canciones como Please forgive me o la famosa (Everything I Do) I Do It For You –que dura más de seis minutos–, están en la memoria de muchos seguidores de esas baladas románticas en inglés que tanto sonaron en nuestro país. Puede leer: Un concierto memorable, así fue el regreso de Guns N’ Roses en Bogotá, ¡y sigue Medellín! Ahora llega la oportunidad de escuchar estas canciones en vivo tras el anuncio del cantante y compositor canadiense de su presentación en Colombia como parte de su más reciente gira.

El concierto en el país será el próximo 20 de marzo del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira mundial Roll With The Punches. El espectáculo reunirá lo más reciente de su propuesta musical junto con los clásicos que han marcado su carrera, en especial, los que popularizó en los años noventa. Le puede interesar: La historia del fenómeno de Tiny Desk y los colombianos que han hecho parte Con casi cuatro décadas de trayectoria, Bryan Adams ha alcanzado el número uno en más de 40 países y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos un premio Grammy, American Music Awards, tres nominaciones a los Premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro. Además, ha sido distinguido como Compañero de la Orden de Canadá.

Su versatilidad artística lo llevó en 2018 a coescribir las canciones de Pretty Woman: The Musical y en 2022 lanzó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts. En 2023 regrabó algunos de sus temas más emblemáticos en el doble álbum Classics y poco después publicó una caja de tres discos con las grabaciones de su residencia en el Royal Albert Hall. En agosto de 2024 fundó su propio sello independiente, Bad Records, estrenando con una edición limitada en vinilo de ‘7’’’, un sencillo digital y un video con los temas Rock And Roll Hell y War Machine. Su nuevo álbum, también titulado Roll With The Punches, fue publicado en agosto de este año, entre las canciones que hacen parte de este disco se encuentra A Little More Understanding, una canción con un mensaje de empatía envuelto en el sonido de rock clásico que caracteriza al artista.