Tome nota: última adoptatón del año en Medellín será este domingo, 23 de noviembre, en Plaza Mayor

El domingo 23 de noviembre desde las 9:00 A.M. hasta las 3:00 P.M en la entrada principal de Plaza Mayor, se llevará a cabo el último adoptatón del año en Medellín, que contará con más de 80 animalitos que aguardan por un hogar.
Simultáneamente, en medio de la jornada masiva de adopción animal, se firmará el manifiesto “Medellín es Antipólvora”, con el que se propone no sólo erradicar la quema de la misma sino proteger a todos los seres sintientes de la ciudad y evitar la contaminación masiva que produce.