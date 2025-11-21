Colombia estará representada por 443 deportistas en los Juegos Bolivarianos en Perú; sus grandes figuras

Liderada por dos referentes que desde ya ilusionan en grande para lograr podio en Los Ángeles-2028, Colombia iniciará este sábado su participación en el primer evento del ciclo olímpico camino a las máximas justas del deporte en territorio estadounidense.
Se trata de los Juegos Bolivarianos, que abrirán su edición 20 en Lima y Ayacucho, en Perú, y para los cuales la delegación nacional tendrá como abanderados a la luchadora Tatiana Rentería, bronce en la división de los 76 kilogramos en París-2024, y al levantador de pesas Yeison López, plata en los 89 kg de las justas de la capital francesa.
De cara al certamen que se disputará hasta el próximo 7 de diciembre, la delegación tricolor competirá con 443 atletas en 44 especialidades.