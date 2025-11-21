¿Cambió de parecer? Ahora Zelenski rechaza el plan de EE. UU. para ponerle fin a la guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia y aseguró que no “traicionará” a su país.
Desde el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en cambio que el plan puede “sentar las bases” para un acuerdo definitivo y amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza.
Lea aquí: Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos exsoldados colombianos acusados de combatir para Ucrania
Para Zelenski, “Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación.
“Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, añadió, y dijo que las propuestas estadounidenses auguran “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia”.
Varios medios, incluida la agencia AFP, publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la Otan, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.