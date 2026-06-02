¿Qué tiene Jordania? Así es el rival que enfrentará la Selección Colombia antes del Mundial de Norteamérica

Entre las 48 selecciones que disputarán el Mundial de Norteamérica está Jordania, que será debutante y una de las selecciones elegidas por la Federación Colombiana de Fútbol para ser rival de la Tricolor en un amistoso antes de la cita mundialista.

El duelo entre Colombia y Jordania fue confirmado por la Federación para el próximo domingo, 7 de junio, en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, y será el último juego amistoso de los dirigidos por Néstor Lorenzo, antes del arranque del Mundial de Norteamérica.

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¿Qué figuras tiene?, ¿qué sistema juega? y ¿con qué se encontrará Colombia?, son algunas de las dudas que despejaremos.

Jordania será, junto a Cabo Verde, Uzbekistán y Curazao, las selecciones debutantes del Mundial, mientras que Colombia deberá medirse en partido oficial, por el grupo, ante otras selecciones exóticas como Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Jordania, por su parte, se medirá a Argentina (actual campeón mundial), Argelia y Austria.

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