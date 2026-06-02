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¿Qué tiene Jordania? Así es el rival que enfrentará la Selección Colombia antes del Mundial de Norteamérica

El duelo será este domingo, 7 de junio, en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos.

  • Esta es la selección de Jordania que será rival de Colombia, este domingo, 7 de junio en Estados Unidos. FOTO GETTY
    Esta es la selección de Jordania que será rival de Colombia, este domingo, 7 de junio en Estados Unidos. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Entre las 48 selecciones que disputarán el Mundial de Norteamérica está Jordania, que será debutante y una de las selecciones elegidas por la Federación Colombiana de Fútbol para ser rival de la Tricolor en un amistoso antes de la cita mundialista.

El duelo entre Colombia y Jordania fue confirmado por la Federación para el próximo domingo, 7 de junio, en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, y será el último juego amistoso de los dirigidos por Néstor Lorenzo, antes del arranque del Mundial de Norteamérica.

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¿Qué figuras tiene?, ¿qué sistema juega? y ¿con qué se encontrará Colombia?, son algunas de las dudas que despejaremos.

Jordania será, junto a Cabo Verde, Uzbekistán y Curazao, las selecciones debutantes del Mundial, mientras que Colombia deberá medirse en partido oficial, por el grupo, ante otras selecciones exóticas como Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Jordania, por su parte, se medirá a Argentina (actual campeón mundial), Argelia y Austria.

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¿Cómo está conformada la plantilla de Jordania?

La plantilla completa tiene un costo de 20 millones de euros, de los cuales la mitad los aporta un solo jugador: Mousa Al-Tamari, extremo del Rennes de Francia, quien se destaca por su velocidad y habilidad técnica, siendo clave en el esquema del equipo.

Otra de sus nacientes estrellas es Ibrahim Sabra, el joven delantero de 19 años que milita en HB Koge, de la primera división de Dinamarca, destacándose por su olfato goleador, su velocidad y su potencia en el remate desde diferentes posiciones.

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La posible nómina titular de Jordania está integrada por Yazeed Abulaila; Adham Al-Quraishi, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Mohammad Abu Hashish; Musa Al-Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

¿Quién dirige a Jordania y cuál ha sido su camino?

Algunos medios referencian a la selección de Jordania como equipo que llega en su mejor momento histórico tras un proceso de casi 25 años, capitaneado desde el banquillo por el técnico Jamal Sellami.

El técnico marroquí, de 55 años, asumió en 2024 en reemplazo de su compatriota Hussein Ammouta, que había dejado la vara alta al llevar a Jordania al subcampeonato en la Copa Asiática disputada a comienzos de ese año.

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Sellami cumplió con creces el compromiso y consiguió la histórica clasificación a la Copa del Mundo.

¿Cuáles han sido los últimos resultados de Jordania?

Jordania viene de empatar 2-2 contra Costa Rica y Nigeria en amistosos jugados en Turquía.

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En 2025 tuvo una gran campaña en la Copa Árabe con estos resultados: venció 1-0 a Arabia Saudita e Irak, también le ganó 3-0 a Egipto, y 3-1 a Kuwait; además, perdió 3-2 ante Marruecos.

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