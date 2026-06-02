La ONU advierte un 80 % de probabilidad de El Niño entre junio y agosto y alerta sobre eventos climáticos extremos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió este martes 2 de junio de 2026 que existe un 80 % de probabilidad de que se desarrolle un episodio del fenómeno de El Niño entre junio y agosto.
Según el organismo, el evento podría alcanzar una intensidad moderada o fuerte y provocar alteraciones climáticas en diversas regiones del mundo, con efectos asociados a sequías, precipitaciones intensas y un aumento del riesgo de olas de calor tanto en tierra como en los océanos.
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