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Filarmed celebra su aniversario con el debut como solista de la violinista Allison Lovera

El segundo concierto de la temporada de Filarmed es de celebración. La orquesta cumple 43 años y debuta como solista la violinista Allison Lovera

  • Allison Lovera se formó en el Sistema venezolano de música clásica. Se formó en los Estados Unidos. Este concierto será el sábado 18 de abril a las 6:00 p.m. en el Teatro Metropolitano. Foto Julio César Herrera.
    Allison Lovera se formó en el Sistema venezolano de música clásica. Se formó en los Estados Unidos. Este concierto será el sábado 18 de abril a las 6:00 p.m. en el Teatro Metropolitano. Foto Julio César Herrera.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 33 minutos
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Este sábado 18 de abril, la Orquesta Filarmónica de Medellín presentará el segundo concierto de esta temporada, denominada Identidad, bajo la dirección de Roger Díaz Cajamarca.

Será un concierto especial, pues coincide con la celebración del 43 aniversario de la orquesta, que se cumplió el jueves 16 de abril, y porque la violinista venezolano-estadounidense Allison Lovera debutará como solista con la orquesta. Se celebra la tenacidad, porque ni para la orquesta ni para Allison ha sido fácil llegar hasta aquí.

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Allison nació en Miami, pero creció en Turmero, capital del Municipio Santiago Mariño en el Estado Aragua, Venezuela, y empezó a estudiar música a los cuatro años, por recomendación de una profesora.

–Cuando yo era niña era muy distraída, en la única parte donde prestaba atención y me quedaba tranquila era en el área donde estaban los instrumentos, entonces la profesora le sugirió a mi mamá que me metiera a clases de música –dice Allison.

Entró a una escuela de música cercana, pero era tan pequeña que apenas había tres instrumentos para ella: cuatro, flauta y violín.

Allison empezó con la flauta y en el coro de la escuela, pero un día escuchó a una compañera tocar el violín y decidió que ese sería su instrumento. Al año siguiente, cuando su familia pudo conseguirle uno, empezó tocar. Tenía entonces siete años.

Inició clases con el maestro José Gabriel Núñez, violinista de la Orquesta Sinfónica de Aragua. Un año después y viendo el potencial de Allison, él la recomendó con el maestro cubano Pablo Vázquez.

–El maestro Pablo se aseguró de que yo tuviera muchas oportunidades, me metía en todos los cursos y concursos que podía –dice Allison.

Fue en uno de esos cursos donde el director Gustavo Dudamel la vio tocar y la invitó a audicionar en una de las escuelas de El Sistema, el programa de formación musical de Venezuela.

En el sistema estuvo hasta los 14 años, cuando se graduó del colegio. A los 15 se mudó a Caracas para estudiar Ingeniería Geofísica en la universidad. Estuvo un par de años sin tocar, pensando que la vida sería la ingeniería. Pero por un amigo de infancia volvió al violín.

–Él me invitó a un concierto y yo salí llorando porque, claro, yo sentía que yo había nacido para ser músico –recuerda Allison, que desde ese día no ha dejado de tocar.

Con el violín ha recorrido diferentes países. Primero Estados Unidos, donde tocó con orquestas de diferentes ciudades como Minnesota, Memphis y Milwaukee. Luego Nueva Zelanda, al otro lado del mundo, y ahora en Medellín, donde por fín vuelve a sentirse en casa.

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–Filarmed tiene un rumbo muy especial. Todos mis colegas tiene muchísimo que ofrecer, todos quieren contribuir, construir lo mejor posible y salir adelante, son muy apasionados y eso en muchas partes no se ve –dice Allison.

Este fin de semana, durante su debut como solista con la orquesta, Allison tocará el Concierto n.º 4 en Re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra especial.

–Yo lo disfruto un montón porque ese movimiento en particular yo lo he tocado en mil audiciones y en concursos. Es un movimiento muy cercano – dice Allison. Es un concierto para celebrar.

Un concierto, un homenaje

El concierto de este sábado también será un homenaje al dirigente empresarial antioqueño Juan Guillermo Jaramillo Correa, quien falleció el 15 de febrero.

El empresario fue uno de los primeros “asociados y quizá el mayor admirador de la Orquesta: siempre el primero en ponerse de pie para aplaudir. Fue uno de sus primeros donantes individuales y un impulsor clave de iniciativas sociales que fortalecieron la educación y la cultura en la ciudad”, dice un comunicado de Filarmed. El concierto presentará Concierto para violín n.º 4 – W. A. Mozart, Música del agua – J. F. Händel y la Pequeña suite – Adolfo Mejía.

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