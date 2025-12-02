x

Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja tras ser rescatados en el Cauca

Las autoridades realizaron un operativo para lograr el rescate de los dos jóvenes este martes. El cantante Giovanny Ayala ya se pronunció para agradecer a Dios y a quienes trabajaron por la libertad de su hijo y mánager.

    Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Estas son las primeras imágenes de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, en libertad luego de haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre mientras se movilizaban en un vehículo particular por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En contexto: ¡Atención! Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

La noticia de esta operación militar fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien llamó a Giovanny Ayala para informarle sobre la situación. “Una ejecución impecable de los héroes de la Patria y de policías valientes. Yo le dije que primaba la vida de su hijo y la del mánager. Y no nos doblegamos ante estos criminales. (...) Lo más importante es saber que su hijo, Miguel, está vivo y pronto podrá abrazarlo. Dios lo bendiga”, se escucha en la llamada entre el ministro y el cantante.

¿Dónde rescataron a Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

El rescate se produjo en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca, donde las unidades del Gaula de la Policía Nacional se camuflaron para llevar a cabo la operación. Allí encontraron a los jóvenes “en condiciones deplorables que atentaban contra la dignidad humana”, según indicaron desde el Ministerio.

Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa

Miguel es un destacado cantante que ha participado en programas de televisión imitando a su padre e interpretando sus canciones, como De qué te las picas, Piensa en mí y De mal en peor.

Le puede interesar: Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estaría detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y de su mánager

Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa

Por su parte, el intérprete de Historia de Amor ya se pronunció en sus redes sociales para agradecer a todas las personas que participaron en esta operación, así como a quienes oraron a Dios para lograr la libertad de estos jóvenes.

“Gracias, Dios todopoderoso, solo para ti todo es posible. Gracias a todo el personal del Gaula y a todos ustedes por su apoyo”, se lee en una historia de Instagram.

Siga leyendo: Giovanny Ayala envía mensaje de fe y súplica por la liberación de su hijo: “Que Dios toque su corazón”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo fue la operación del Gaula para encontrarlos?
Incluyó varios días de infiltración en zonas rurales de La Sierra hasta ubicar la vivienda donde eran retenidos.
Estaban en una vivienda rural en condiciones precarias, según el Ministerio de Defensa, tras 14 días de cautiverio en zona con presencia de grupos armados.
¿Qué grupo armado estaría detrás del secuestro?
Las autoridades investigan, pero la zona está influenciada por disidencias y bandas que operan entre Cauca y Valle del Cauca.
