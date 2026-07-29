Guía definitiva de Ricardo Arjona en Bogotá: datos, fechas, repertorio y recomendaciones de la gira ‘Lo Que el Seco No Dijo’

Un automóvil en el escenario, un código QR para armar la lista de canciones y un hilo conductor al estilo cabaret marcan el regreso de Ricardo Arjona a Bogotá —tras completar 2 de 6 presentaciones en la capital— y haber tenido una noche inolvidable en Medellín. Le puede interesar: Crónica del concierto de Arjona en Medellín: lágrimas, canciones a pedido y la sorpresa de Suzy Con el espectáculo ‘Lo Que el Seco No Dijo’, el cantautor guatemalteco de 62 años programó seis presentaciones en el Movistar Arena, un formato que combina música con pasajes autobiográficos y que abrió su paso por la capital la noche del pasado domingo 26 de julio.

Este fue el escenario cerca de las graderías que usó Ricardo Arjona. FOTO: Páramo Presenta

El origen del nombre y el concepto del espectáculo

El título de la gira responde al apodo con el que se le conocía al artista durante su infancia: “el Seco”, en referencia a su delgadez de niño. Más que centrarse exclusivamente en la presentación del álbum SECO, la propuesta busca revelar vivencias personales no narradas con anterioridad. Durante el show, Arjona construye un relato cronológico que inicia antes de su nacimiento, abordando la llegada de su padre desde España a Guatemala, el encuentro con su madre y la consolidación de su familia, enlazando estos recuerdos con sus canciones.

Calendario de fechas, escenario y compra de boletas

Las presentaciones se llevan a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, ubicado en la Diagonal 61C #26-36, de la capital del país. La temporada abarca seis fechas consecutivas que concluyen el 2 de agosto de 2026 (Las fechas restantes de sus seis presentaciones son el 30 de julio, 31 de julio, 1 de agosto y 2 de agosto de 2026). La venta oficial de entradas está disponible a través de la plataforma TuBoleta y los canales digitales autorizados del recinto.

Momentos del concierto de Ricardo Arjona. FOTO: Páramo Presenta

Estructura del show, ‘setlist’ e interacción con el público

El espectáculo comienza a las 9:05 p.m. con una bailarina que pasa de las pantallas al escenario mediante sincronización visual, introduciendo la ambientación de cabaret. La producción incorpora pantallas gigantes para modificar los entornos sin pausar el concierto. En la interpretación de ‘Historia de taxi’, aparece un vehículo en escena acompañado por un despliegue dancístico.

El repertorio supera los 30 temas e incluye títulos como ’Dime que no’, ’Te conozco’, ’El amor’, ’El problema’ y ’Minutos’. La velada cierra hacia las 11:30 p.m. con ’Mujeres’. Asimismo, la guatemalteca Gaby Moreno lo acompaña en ’Fuiste tú’ y una de las integrantes de su banda interpreta una versión de ’Como la flor’, de Selena Quintanilla. La interacción incluye un código QR proyectado antes del inicio para que los asistentes soliciten canciones indicando su fila y silla. En el tramo final, el cantante se desplaza a una tarima posterior para interpretar las peticiones elegidas. En ‘Señora de las cuatro décadas’, Arjona invitó al escenario a una asistente con un cartel y comentó entre risas que no alcanzó a entregarle un pañuelo preparado.

Salud del artista y vida personal

Ricardo Arjona mantiene una relación sentimental con la modelo venezolana Deisy Arvelo. En el ámbito de salud, el cantante enfrenta complicaciones en la columna vertebral derivadas de lesiones en sus discos intervertebrales. Para continuar con sus compromisos de gira y posponer una cirugía inminente, ha requerido múltiples infiltraciones médicas en la zona lumbar, por lo que ha podido seguir adelante con sus shows.

Recomendaciones de ingreso y logística en el Movistar Arena

Según los lineamientos de visita del recinto, es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para disfrutar de los conciertos de Ricardo Arjona. -Horarios: La apertura de puertas se realiza a las 5:00 p.m. para espectáculos programados a las 9:00 p.m. -Transporte: Se sugiere el uso de TransMilenio (estación Movistar Arena) o rutas de SITP. El lugar dispone de biciparqueaderos gratuitos. -Vestimenta y pertenencias: Se recomienda calzado cómodo, evitar el uso de tacones y llevar identificación junto con dinero para consumo interno.

Además, desde la página oficial de Movistar Arena recomiendan verificar la entrada al concierto con anterioridad. Es decir, que la entrada digital tenga el código QR visible o imprime tu boleto si es necesario. Que lleguen mínimo 60 minutos antes del inicio del evento y que organicen y decidan con tiempo el medio de transporte. También le puede interesar: El letrero con frase de Karol G que llevó a una paisa al escenario de Ricardo Arjona en Medellín Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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