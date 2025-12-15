J Balvin anuncia gira por Colombia: ¿cuáles ciudades harán parte del tour?

Lo que primero fueron dos shows para rendirle homenaje al reguetón, ahora se convertirá en una gira nacional. J Balvin anunció que Ciudad Primavera no solo serán los dos conciertos que dio el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá: en 2026 recorrerá seis ciudades del país para llevar este show musical.

Las expectativas iniciaron con el concierto que dio Balvin en su ciudad natal, donde ofreció un espectáculo de más de siete horas y más de 20 invitados nacionales e internacionales como Ryan Castro, 50 Cent, Tito el Bambino, Maluma y Daddy Yankee. Después, este sábado en Bogotá, el cantante dio su versión capitalina del show con 17 invitados en el escenario, entre los que se destacó la presencia del cantante británico Ed Sheeran.

Ahora, esta propuesta busca expandirse hacia otras ciudades de Colombia. La premisa de Ciudad Primavera son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento. El formato original de 360 grados llegará a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas.