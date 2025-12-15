x

J Balvin anuncia gira por Colombia: ¿cuáles ciudades harán parte del tour?

Después del éxito de sus conciertos en Medellín y Bogotá, el cantante paisa reveló que llevará Ciudad Primavera a otras ciudades del país en 2026. Conozca todos los detalles.

  • J Balvin se presentará en seis ciudades de Colombia en 2026. FOTO: Nicole Diaz
    J Balvin se presentará en seis ciudades de Colombia en 2026. FOTO: Nicole Diaz
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

Lo que primero fueron dos shows para rendirle homenaje al reguetón, ahora se convertirá en una gira nacional. J Balvin anunció que Ciudad Primavera no solo serán los dos conciertos que dio el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá: en 2026 recorrerá seis ciudades del país para llevar este show musical.

Lea: Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá

Las expectativas iniciaron con el concierto que dio Balvin en su ciudad natal, donde ofreció un espectáculo de más de siete horas y más de 20 invitados nacionales e internacionales como Ryan Castro, 50 Cent, Tito el Bambino, Maluma y Daddy Yankee. Después, este sábado en Bogotá, el cantante dio su versión capitalina del show con 17 invitados en el escenario, entre los que se destacó la presencia del cantante británico Ed Sheeran.

Ahora, esta propuesta busca expandirse hacia otras ciudades de Colombia. La premisa de Ciudad Primavera son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento. El formato original de 360 grados llegará a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas.

Por sus redes sociales, J Balvin confirmó las fechas y locaciones de sus conciertos en Colombia en 2026. Iniciará en Cali el 21 de marzo en el Estadio Pascual Guerrero, luego el 11 de abril se presentará en Cúcuta en el Estadio General Santander y ese mismo mes, pero el día 18, estará en Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini.

A Barranquilla llegará el 1 de mayo para presentarse en el Estadio Romelio Martínez, el 2 de mayo cantará en Valledupar en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata y su gira por Colombia la cerrará en Cartagena, en el Estadio Jaime Morón León, el 9 de mayo.

La boletería estará disponible a través de Tu Boleta, con preventa exclusiva para clientes Bancolombia, que empieza el viernes 19 de diciembre a las 10:00 a.m. Ese día podrán adquirirse entradas para todos los shows, excepto para la fecha de Valledupar. Si quiere conocer más información sobre los conciertos, visite la página web oficial de J Balvin.

Siga leyendo: La gira LMYNL World Tour convirtió a Shakira en la artista latina más taquillera de 2025

