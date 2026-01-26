x

Video: Karol G sorprendió a Medellín con una presentación especial en el último concierto de Bad Bunny

Dos artistas colombianas y un puertorriqueño fueron los que acompañaron al cantante de reguetón durante los tres shows que dio este fin de semana en Medellín, la única ciudad de Colombia incluida en el Debí Tirar Más Fotos Tour.

  • Bad Bunny se presentó 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Atanasio Girardot. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El paso del cantante puertorriqueño por Medellín terminó con su concierto de este domingo, cerrando así un fin de semana en el que más de 40.000 personas por día asistieron a sus shows. En Medellín, la única ciudad de Colombia incluida en la gira Debí Tirar Más Fotos Tour, Bad Bunny no solo sorprendió a sus fanáticos con sus canciones más reconocidas, sino con una lista de invitados nacionales e internacionales.

Lea también: Bad Bunny en Medellín: música, símbolos y una primera noche que selló su conexión con Colombia

Uno de los momentos más especiales del show del primer espectáculo de Bad Bunny en Medellín fue cuando salió al escenario Li Saumet, la vocalista de Bomba Estéreo, para interpretar junto al puertorriqueño Ojitos Lindos, canción que hace parte de su álbum Un verano sin ti.

En ese mismo concierto –y al igual que en los otros dos– la banda Chuwi fue la encargada de abrir el show y durante su salida al escenario el artista estuvo acompañado por Los Sobrinos, la orquesta puertorriqueña conformada por 13 jóvenes músicos de su isla con la que ya había cantado en su Tiny Desk y en la residencia que realizó en Puerto Rico a finales del 2025.

En su segunda fecha en Medellín, Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos con Arcángel, el cantante de reguetón puertorriqueño. Junto a él, considerado uno de los exponentes del género urbano, cantó La Jumpa y Tú No Vive Así.

Le puede interesar: Bad Bunny, imágenes de un baile inolvidable

En ese mismo show, el “conejo malo” le rindió homenaje a Yeison Jiménez, el artista de música popular que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. En medio concierto, Bad Bunny colocó El aventurero, una de las canciones más reconocidas de Jiménez.

Y para este domingo, día en que fue el último concierto del puertorriqueño en la capital antioqueña, Bad Bunny invitó al escenario a Karol G. Con la cantante paisa cantó Ahora Me Llama y, por su parte, “La bichota” interpretó Latina Foreva, una de las canciones de su último álbum, Tropicoqueta.

Después de estos tres conciertos lo que sigue en la agenda del cantante es su presentación en los Premios Grammy 2026, los cuales se entregarán el 1 de febrero y en los que Bad Bunny cuenta con seis nominaciones. Después, el 8 de febrero, el puertorriqueño quiere hacer historia con su show de medio tiempo en el Super Bowl.

Amplíe la noticia: Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué?

Las próximas fechas de su tour mundial son el 13, 14 y 15 de febrero en Buenos Aires, Argentina, donde se presentará en el Estadio River Plate. Su paso por Latinoamérica terminará en Sao Paulo, Brasil, el 20 y 21 de febrero.

Utilidad para la vida