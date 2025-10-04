Maluma brilló en el icónico Empire State de Nueva York durante el lanzamiento de la fragancia BOSS Bottled Beyond

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, brilló este viernes al interpretar sus éxitos en el icónico Empire State Building de Nueva York, Estados Unidos. Durante su presentación en el Observatorio del Piso 86, el emblemático rascacielos se iluminó de amarillo, azul y rojo en homenaje a la bandera de Colombia, lo que emocionó en gran medida a los fans del artista de 31 años. Entérese: Llane se confesó sobre sus adicciones y los conflictos que lo llevaron a dejar Piso 21: “Siempre me sentí como mosco en leche” El evento también celebró el Mes de la Herencia Hispana, marcando un hito en la música urbana, al ser la primera vez que un artista como Maluma se presenta frente a miles de espectadores, quienes disfrutaron al escuchar canciones como Corazón, Chantaje, Hawái y Bronceador.

¿Por qué Maluma cantó en el Empire State Building?

Este proyecto del cantante paisa está vinculado al lanzamiento de la nueva fragancia BOSS Bottled Beyond, en colaboración con BOSS Fragrances y usando su imagen como embajador. La transmisión en vivo se realizó a través del canal oficial de BOSS en YouTube, que este sábado por la tarde superó las 15. 000 vistas, convirtiéndose rápidamente en tendencia global en reproducciones.

Maluma sigue siendo uno de los máximos exponentes a nivel internacional de la música urbana y el reguetón. Su carrera despegó rápidamente desde sus inicios en 2010, con el lanzamiento de álbumes como Pretty Boy, Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) y 11:11 (2019). El “chico lindo” ha colaborado con artistas de talla mundial como Madonna, Shakira, Ricky Martin, Karol G, The Weeknd y J Balvin. Entre sus premios más destacados se encuentran los Latin Grammy Awards, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Billboard Latin Music Awards, Grammy Awards y Premios Billboard de la Música Latina, entre otros.