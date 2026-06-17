Manuel Carrasco habla de su canción con Juanes y del regreso a sus raíces en Pueblo Salvaje I

Antes de que su voz y sus canciones le dieran la vuelta a España y al resto del mundo, Manuel Carrasco era pintor de brocha gorda en su natal Isla Cristina, donde también se dedicó a vender mariscos y a otras “tareas marineras”, como las ha descrito en varias ocasiones. Lea: Juanes tocará el 14 de noviembre en la inauguración de la nueva Daviarena de Sabaneta: “He esperado toda la vida por este momento” Fue en 2002, a los 21 años, cuando saltó a la fama después de participar en el programa de televisión Operación Triunfo, algo así como “El Factor X colombiano”. Desde entonces, se ha dedicado a construir a pulso una carrera musical que, a pesar de las dudas y los miedos, ha crecido, en buena parte, dice él, gracias a creer en aquello que lleva dentro. A sus 45 años y con más de dos décadas de trayectoria, Carrasco se ha mantenido fiel a aquel joven de familia humilde que creció en un pueblo ubicado a más de 600 kilómetros de Madrid, la gran ciudad hacia la que miran muchos artistas españoles. Es justamente a ese origen al que vuelve la mirada en Pueblo Salvaje I, su décimo álbum, recién estrenado y compuesto por 11 canciones que se mueven entre el pop y el flamenco. EL COLOMBIANO habló con el español –que espera estar pronto en Latinoamérica, tal vez a finales de 2026 o principios de 2027– sobre el desarrollo de este trabajo musical, sus raíces y su vida.

En los últimos años, tanto en Colombia como en España, hemos visto una tendencia entre los artistas a regresar a sus orígenes, musicalmente hablando. ¿Qué significó para usted volver a sus raíces con Pueblo Salvaje I?

“La verdad es que a lo largo de toda mi carrera siempre he estado muy ligado a eso, porque tengo una raíz muy marcada. Soy del sur de España y yo diría que una de las identidades musicales más fuertes del país –aunque hay muchas, porque es muy diverso– es el flamenco, que es muy marca España y viene precisamente del sur. Por lo tanto, en mi acento y en mi manera de ser hay algo muy marcado por eso, y desde siempre he recorrido ese camino. Quizás en estos últimos tiempos, o con los años, lo he acentuado mucho más, porque me he dado cuenta de que hay que ahondar en las cosas de uno. La verdad que uno lleva dentro es la que hay que enseñar al mundo. Y creo, además, que en ese lenguaje que parece pequeñito, en este disco que se llama Pueblo Salvaje I, la palabra ‘pueblo’ está ahí porque quería darle esa connotación. El pueblo parece una cosa pequeña, una cosa muy sencilla, pero creo que ahí es donde están los verdaderos secretos de las cosas, o su verdadera importancia. De ahí he querido tirar. Además, yo soy de pueblo y, aunque vivo en Madrid desde hace muchos años, sé la importancia que tiene. He querido contar ese tipo de cosas, ese tipo de raíz, y realmente creo que conecta con la gente”.

¿Cuáles fueron las preguntas o sentimientos que lo guiaron y acompañaron durante el proceso creativo de este disco?

“Este es un disco muy conceptual que viene un poco a mirar hacia adentro, a lo que tenemos y somos como humanos. Me hago muchas preguntas a mí mismo y es como una conversación constante conmigo. Estoy lleno de contradicciones, de interrogantes, de miedos, de incertidumbres, de todo lo que nos pasa a las personas y de lo que ocurre en el mundo. Además, tengo mucha hambre de aprender, y a partir de ahí aparecen las canciones”.

¿Y cuáles son sus preguntas y contradicciones?

“Las preguntas son las del día a día. A veces uno ni siquiera sabe quién es por momentos o duda mucho de sí mismo. Y creo que en la vida uno tiene que hablarse bien, cuidarse bien, porque lo malo ya viene de fuera y, por desgracia, llega muy a menudo. El mundo por momentos se complica y, cuando lo pienso bien, digo: ‘Joder, tengo una buena vida’. La vida me ha tratado bien. Por lo tanto, yo también quiero hacerle bien a la gente con la que me encuentro. Quiero ser empático y hacer una música que toque el corazón, que lleve a la gente a ciertos momentos o, al menos, que le ayude a atravesarlos de la mejor manera. También hay muchas canciones en las que hablo del cambio y del dolor de las cosas. Y eso me importa, porque yo no escribo para dar cátedra de nada; escribo para contármelo a mí mismo, para decírmelo a mí, para aprender.

Creo que es un álbum que habla de muchas cosas diferentes. Abre distintos capítulos que me hacen sentir bien y, al mismo tiempo, ahonda en las heridas y en las cicatrices, por momentos es un disco luminoso y por momentos es oscuro. Me gusta que haya temáticas diferentes, porque habla de lo que somos como humanos, pero lo que también me agrada es ver que mi carrera haya evolucionado de esta manera, que no me haya quedado escribiendo siempre las mismas cosas o las mismas canciones”.

Usted ha tenido una relación musical estrecha con nuestro país. Ha colaborado con Camilo y en este álbum está Gente Corriente, su canción con Juanes. ¿Qué le ha dado Colombia a su carrera?

“Para empezar, Colombia me ha dado muy buenos momentos y muy buenos amigos, además de viajes en los que he podido compartir un montón de cosas. Y mucha música también. Recientemente, con Camilo, Morat y ahora con Juanes, hemos compartido mucho y hemos hecho canciones muy bonitas. Además, hemos podido subirnos al escenario y compartirlas con la gente. Eso es lo guay de lo que la música te da.

No solo compartes con el público y te sorprendes con la energía que existe en un escenario, con la gente que te para por la calle, que te quiere y te muestra su cariño, sino que también tienes compañeros que viven ese mismo mundo y de los que aprendes, con los que convives y compartes. Es maravilloso. Le puede interesar: Fonseca revela por qué su disco más personal es un llamado a apagar las pantallas Me encanta y estoy encantado de que Juanes se haya prestado a cantar esta canción conmigo, tan bonita, porque además lo admiro mucho. Como llevamos ya años de conocernos, la música otra vez nos vuelve a unir y volvemos a compartir. Ojalá sea por muchos años más”.

¿Con qué otro artista colombiano le gustaría colaborar?