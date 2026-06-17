Manuel Carrasco habla de su canción con Juanes y del regreso a sus raíces en Pueblo Salvaje I

Antes de que su voz y sus canciones le dieran la vuelta a España y al resto del mundo, Manuel Carrasco era pintor de brocha gorda en su natal Isla Cristina, donde también se dedicó a vender mariscos y a otras “tareas marineras”, como las ha descrito en varias ocasiones.
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Fue en 2002, a los 21 años, cuando saltó a la fama después de participar en el programa de televisión Operación Triunfo, algo así como “El Factor X colombiano”. Desde entonces, se ha dedicado a construir a pulso una carrera musical que, a pesar de las dudas y los miedos, ha crecido, en buena parte, dice él, gracias a creer en aquello que lleva dentro.
A sus 45 años y con más de dos décadas de trayectoria, Carrasco se ha mantenido fiel a aquel joven de familia humilde que creció en un pueblo ubicado a más de 600 kilómetros de Madrid, la gran ciudad hacia la que miran muchos artistas españoles. Es justamente a ese origen al que vuelve la mirada en Pueblo Salvaje I, su décimo álbum, recién estrenado y compuesto por 11 canciones que se mueven entre el pop y el flamenco.
EL COLOMBIANO habló con el español –que espera estar pronto en Latinoamérica, tal vez a finales de 2026 o principios de 2027– sobre el desarrollo de este trabajo musical, sus raíces y su vida.