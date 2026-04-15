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Conozca a Maca & Gero, el dúo colombiano que nació por un trabajo universitario y ya tiene contrato con Sony Music

María Camila Clavijo y Gerónimo Blain son dos cantautores bogotanos que encontraron en el pop la forma ideal de narrar experiencias propias y de sus amigos. En 2025 lanzaron su primer álbum tras firmar con Sony Music Colombia.

  • El proyecto Maca & Gero nació en pandemia, en las redes sociales y ahora ya va en un disco y un contrato con Sony Music. FOTO Cortesía
    El proyecto Maca & Gero nació en pandemia, en las redes sociales y ahora ya va en un disco y un contrato con Sony Music. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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Hay duplas en el pop que se han vuelto inolvidables: Pimpinela (los hermanos Lucía y Joaquín Galán), Amanda Miguel con Diego Verdaguer, los hermanos Jesse y Joy, el dúo Siam en Colombia, por mencionar algunos.

Esos dúos se fortalecen hoy con una reciente propuesta musical, María Camila Clavijo y Gerónimo Blain, más conocidos como Maca & Gero, dos cantautores bogotanos con una propuesta fresca y auténtica que los ha hecho ya compartir escenario con artistas internacionales como Niall Horan, Carlos Vives y Bacilos.

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En 2025 lanzaron su primer álbum: Uno más uno y ahora, en su nueva etapa con Sony Music, acaban de estrenar la canción Debería ser yo, una balada pop en la que ambos artistas se metieron en el papel de sentir y transmitir ese sentimiento de querer estar con alguien que ya está con otra persona.

Maca & Gero se conocieron en la universidad, por allá en 2021. “Nos conocimos estudiando por cosas de la vida. Yo tenía que hacer un trabajo y mis amigos no me pudieron ayudar porque necesitaba la voz de un hombre. Entonces tenía que conseguir a alguien para grabar y una amiga me dice que conoció a un Gerónimo y que creía que cantaba, y así nos conocimos, cosas del destino literalmente. Me ayudó a hacer el trabajo, me fue muy bien”, cuenta Maca.

Desde ese momento se hicieron amigos, con la música siempre como protagonista. Ambos se mostraban canciones, empezaron a subir covers a redes sociales –que encontraron aceptación en el público– “hasta que un día a Gero se le ocurrió que por qué no lo hacíamos real, y desde ahí, el resto es historia”, detalla Maca.

“Todo fluyó muy normal, no era la idea, desde el principio, hagamos un dúo musical hombre - mujer, no”, explica Gero quien añade que “cuando arrancamos no había un referente. Después lo pensamos y apareció Jesse y Joy, pero ahí canta ella, él toca instrumento, tocó ahondar mucho en este universo para empezar a apuntar bien qué hacíamos, pero aquí la amistad y la música fluyó tanto que se sentía bien”.

Así nació el proyecto que en este primer trimestre ha recorrido el país presentando su música.

“Somos dos amigos que hacen música honesta basada en hechos reales, de contar historias con música y eso ha hecho que la gente conecte con eso”, precisa Gero.

Con su primer disco, Uno más uno, tenían claro que querían escribir un álbum y vinieron a Medellín a escribir canciones. “Concretamente nos fuimos para Guatapé a buscar inspiración, partiendo de la premisa de hacer el álbum. De ahí salieron 3, 4 canciones y luego empezamos a ver qué sonidos eran compatibles con lo que queríamos lograr con este primer disco que queríamos fuera un homenaje a la banda sonora de nuestras vidas”, cuenta Gero.

La respuesta del público ha sido muy orgánica: “La gente ha sido algo muy especial. Nosotros al final pensamos que esto pasa gracias a la gente que nos escucha y nos apoya. Nosotros empezamos en la pandemia, en las pantallas y poder salir, tener conciertos, conectar con la gente, y oírlos cantar nuestras canciones es mi parte favorita”, dice Maca.

Maca & Gero andan recorriendo el país para dar a conocer su música. Ya pasaron por Medellín y ahora se preparan para presentarse el 8 de mayo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Hay que seguirles la pista.

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