Conozca a Maca & Gero, el dúo colombiano que nació por un trabajo universitario y ya tiene contrato con Sony Music

Hay duplas en el pop que se han vuelto inolvidables: Pimpinela (los hermanos Lucía y Joaquín Galán), Amanda Miguel con Diego Verdaguer, los hermanos Jesse y Joy, el dúo Siam en Colombia, por mencionar algunos.
Esos dúos se fortalecen hoy con una reciente propuesta musical, María Camila Clavijo y Gerónimo Blain, más conocidos como Maca & Gero, dos cantautores bogotanos con una propuesta fresca y auténtica que los ha hecho ya compartir escenario con artistas internacionales como Niall Horan, Carlos Vives y Bacilos.
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En 2025 lanzaron su primer álbum: Uno más uno y ahora, en su nueva etapa con Sony Music, acaban de estrenar la canción Debería ser yo, una balada pop en la que ambos artistas se metieron en el papel de sentir y transmitir ese sentimiento de querer estar con alguien que ya está con otra persona.