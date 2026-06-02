Conciertos latinoamericanos gratis en la nueva edición de Circulart

Del 4 al 7 de junio, se realizará en Medellín la edición 17 de Circulart, el mercado que reúne a artistas, programadores, agencias, gestores y representantes de la industria de la música. Las actividades se llevarán a cabo principalmente en el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno y el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde también se realizará el Festival Showcases entre el 5 y el 7 de junio.

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La nueva edición contará con la participación de invitados de Colombia, México, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Chile, Paraguay, Portugal y Estados Unidos, entre otros países. Durante cuatro días, la ciudad recibirá cerca de 300 profesionales internacionales de la industria musical y un ecosistema que supera las 1.200 personas entre artistas, agentes, gestores culturales y representantes de organizaciones vinculadas al sector.

Según explicó su director, Octavio Arbeláez, Circulart se ha consolidado como un espacio para la circulación de bienes y servicios asociados a la música. La iniciativa surgió a partir de las reflexiones del Congreso Iberoamericano de Cultura sobre la necesidad de fortalecer los procesos de circulación artística y conectar a los creadores de la región con mercados internacionales.

“Circulart nace como una plataforma para la circulación de bienes y servicios culturales asociados a la industria de la música. Frente a un problema complejo que tienen las industrias culturales, que es la circulación, vimos una posibilidad de solución”, señaló Arbeláez. A lo largo de 17 años, el mercado ha acompañado las transformaciones de la industria musical, desde la expansión de las plataformas digitales hasta los cambios derivados de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de distribución y consumo.