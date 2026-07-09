Murió Perucho Navarro, exintegrante de Los Melódicos, ¿qué le pasó?

El cantante murió este miércoles 8 de julio en Galicia, España, donde vivía desde hace varios años y enfrentaba complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV).
La noticia fue confirmada por su hijo, Alex Navarro, a través de redes sociales.
Conocido como “El showman de Venezuela”, el artista se convirtió en una de las figuras más recordadas de la música bailable del país gracias a su carisma sobre el escenario y a su interpretación de guarachas y ritmos tropicales.
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