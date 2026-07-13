¡No cesan! Alexander Sørloth recibe amenazas de muerte tras eliminación de Noruega en el Mundial

De la euforia e ilusión que despierta un Mundial de fútbol a la violencia que puede desencadenar una derrota. Las amenazas contra jugadores volvieron a quedar en evidencia en la Copa de Norteamérica-2026.

Días después de que el colombiano Jáminton Campaz denunciara intimidaciones tras la eliminación de Colombia frente a Suiza por penales y en los octavos de final, el delantero noruego Alexander Sørloth también fue víctima de mensajes de odio luego de la caída de su selección ante Inglaterra en los cuartos de final.

Noruega, una de las revelaciones del torneo y que no asistía a la máxima fiesta del balompié hacía 28 años, desde Francia 1998, quedó fuera de la presente edición tras perder 2-1 en el tiempo extra frente al elenco británico, un resultado que desató una ola de ataques en redes sociales contra Sørloth, quien disputó 4 partidos (todos como titular) y acumuló 273 minutos en el terreno de juego, pero no marcó goles.

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La furia de los aficionados nórdicos contra Alexander se produjo por una jugada en la que pudo asistir a su compañero Erling Haaland, pero prefirió definir y el remate fue atajado por el portero inglés, lo que indignó al delantero del Manchester City.

La denuncia fue hecha pública por su pareja, Lena Selnes, quien reveló que varias de sus publicaciones fueron respondidas con insultos, amenazas y mensajes intimidantes dirigidos al atacante.

En sus redes sociales, Selnes lamentó que la pasión que genera el fútbol termine convirtiéndose, en algunos casos, en violencia contra los protagonistas del espectáculo.

“El Mundial trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar”, escribió.

Según expuso, entre los comentarios aparecieron mensajes en los que algunos usuarios exigían que Sørloth abandonara el país, mientras que otros lanzaron advertencias contra su integridad, reflejando una vez más el lado más oscuro que puede generar la competencia deportiva.