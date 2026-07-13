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¡No cesan! Alexander Sørloth recibe amenazas de muerte tras eliminación de Noruega en el Mundial

Lo que debía ser el cierre del sueño mundialista de Noruega terminó convirtiéndose en un episodio de preocupación para Alexander Sørloth, quien pasó de disputar unos cuartos de final a convertirse en blanco de mensajes intimidantes tras la eliminación de su selección.

  • Alexander Sørloth y Erling Haaland, dos de los referentes de Noruega en el Mundial. FOTO GETTY
    Alexander Sørloth y Erling Haaland, dos de los referentes de Noruega en el Mundial. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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De la euforia e ilusión que despierta un Mundial de fútbol a la violencia que puede desencadenar una derrota. Las amenazas contra jugadores volvieron a quedar en evidencia en la Copa de Norteamérica-2026.

Días después de que el colombiano Jáminton Campaz denunciara intimidaciones tras la eliminación de Colombia frente a Suiza por penales y en los octavos de final, el delantero noruego Alexander Sørloth también fue víctima de mensajes de odio luego de la caída de su selección ante Inglaterra en los cuartos de final.

Noruega, una de las revelaciones del torneo y que no asistía a la máxima fiesta del balompié hacía 28 años, desde Francia 1998, quedó fuera de la presente edición tras perder 2-1 en el tiempo extra frente al elenco británico, un resultado que desató una ola de ataques en redes sociales contra Sørloth, quien disputó 4 partidos (todos como titular) y acumuló 273 minutos en el terreno de juego, pero no marcó goles.

Lea: Así fue el emotivo mensaje de Di María a Campaz tras amenazas de muerte: “Diste todo por tu país”

La furia de los aficionados nórdicos contra Alexander se produjo por una jugada en la que pudo asistir a su compañero Erling Haaland, pero prefirió definir y el remate fue atajado por el portero inglés, lo que indignó al delantero del Manchester City.

La denuncia fue hecha pública por su pareja, Lena Selnes, quien reveló que varias de sus publicaciones fueron respondidas con insultos, amenazas y mensajes intimidantes dirigidos al atacante.

En sus redes sociales, Selnes lamentó que la pasión que genera el fútbol termine convirtiéndose, en algunos casos, en violencia contra los protagonistas del espectáculo.

“El Mundial trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar”, escribió.

Según expuso, entre los comentarios aparecieron mensajes en los que algunos usuarios exigían que Sørloth abandonara el país, mientras que otros lanzaron advertencias contra su integridad, reflejando una vez más el lado más oscuro que puede generar la competencia deportiva.

Campaz, también afectado

El caso del delantero noruego se suma a otros episodios ocurridos durante el Mundial. Uno de los más recientes fue el del tumaqueño Jáminton Campaz, quien denunció recibir amenazas después de la eliminación de la Selección Colombia frente a Suiza en la tanda de penales de los octavos de final.

Lea también: “Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”: Jaminton Campaz, tras ser amenazado en redes por la eliminación de Colombia

Tras la derrota, Campaz publicó un mensaje en el que pidió respeto pese a la frustración que dejó el resultado y recordó que el deporte también implica saber afrontar los momentos difíciles.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, expresó Campaz, quien por el momento no regresa al país mientras se calman los ánimos y así cuidar por su bienestar y el de sus seres queridos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Alexander Sørloth recibió amenazas después del Mundial 2026?
¿Qué tipo de mensajes recibieron Alexander Sørloth y su entorno?
Según la denuncia de Lena Selnes, algunos usuarios pidieron que Sørloth abandonara el país, mientras que otros publicaron amenazas contra su integridad.
¿Qué relación tiene el caso de Alexander Sørloth con el de Jáminton Campaz?
Ambos futbolistas denunciaron amenazas tras la eliminación de sus selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026. Campaz las recibió después de la derrota de Colombia frente a Suiza en los octavos de final, mientras que Sørloth fue atacado tras la caída de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final.
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